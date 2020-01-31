武漢疫情衝擊難免 台股盤面觀望等反轉

武漢疫情延燒，這兩天台股如洗三溫暖，法人認為，近日台股先跌後彈足以反應市場情緒，外資昨 (1/30) 日雖有賣超，但研判未匯出，驅動台股今 (1/31) 日成交量仍能維持如年前穩健，可見目前的短波震盪下，籌碼面仍願意逐批低接、等待反轉機會，建議短線上操作宜謹慎，中長線則可維持正面看待。

全球市場受到武漢疫情影響而震盪各異，所幸財政部長出面喊話，強調台灣有穩健基本面支撐、國際股市逐日回穩，呼籲投資人對台股有信心，有助今日台股早盤跳漲百餘點、盤中震盪，終場以 11495.10 點作收、小漲 73.36 點，成交金額為新台幣 1752.77 億。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，金融市場仍有一股正面力道來自美國聯準會維持利率不變，挹注景氣復甦步調續行，支撐台股盤面漸進式好轉。現階段評估武漢疫情屬於短期情緒性波動，不至於影響全球景氣復甦的架構，加上近期美國公布的經濟數據回穩，通膨率回到 2%，市場推測 FED 於未來兩個季度仍將維持利率不變，可望幫助歐美股市取得彈升機會，隨後或可拉抬亞洲股市走出疫情影響。

第一金投信也以 SARS 期間股市表現為例，疫情期間 (2003/2~2003/6)，雖然市場信心受挫，台股及港股短期震盪劇烈，最大跌幅分別達 12.02%、10.8%，但很快便收復失土。從整段疫情期間來看，其實前後變化不大，台股僅微幅下跌 2.85%，港股甚至上漲 4.3%。而美國受影響較輕微，最大跌幅僅 5.93%，且領先反彈，在疫情期間甚至大漲 13.88%。疫情結束後的 3~6 個月，股市都持續上揚，突破疫情前高點。

資料來源：Bloomberg、第一金投信整理，資料時間為 2003/2/1~2003/12/31，台股為台灣加權股價指數。

疫情前後台股、港股與美股的走勢，美股領先台股、港股反彈，且一路向上，突破疫情前的波段高點。而台股及港股也在疫情獲得控制後的 3~4 個月左右，跌幅全數弭平，漲幅甚至追上美股。而陸股市場現今發展已較為成熟，推測未來發展有較大可能性會依循過去 SARS 期間的台、港股走勢。可見一旦疫情獲得控制，股市很快就會開始回升，甚至持續走高。

第一金投信認為，從歷史經驗來看，雖然金融市場面對不確定性時，會造成一定的震盪，甚至走跌，但只要此次疫情依舊能夠獲得控制，市場應該很快就能恢復秩序。故股市在疫情期間因恐懼情緒導致的暫時下跌，投資人反而要堅定信心， 是逢低進場加碼的好時機。

針對宏觀經濟面來說，郭修伸表示，近期美國經濟與就業數據轉佳，如美國商務部公布去年第四季經濟成長的年化季增率為 2.1%、優於市場預期的 2%；台股封關期間，美國多數大型半導體公司陸續發布的財報與財測狀況尤佳，表現優於預期的不在少數，皆為支撐景氣復甦步調的正向因素。

台股雖有部分權值股企業旗下於中國的工廠延遲復工，加上陸股休市，引起企業類股領跌，但評估大盤指數修正後，有望於第一季中下旬取得反彈空間。郭修伸表示，後續將持續關注武漢疫情的發展，並等候更多企業財報與經濟數據的公布，再評估增減碼的操作時點。但就長線上，今年 5G 智慧型手機將陸續上市，加上預計第二季起將隱含手機、顯示器等智慧型載具的換機需求，將可望大幅增加對半導體、自動化等需求。

富蘭克林華美投信表示，現階段仍可多觀察台股產業中財報利多的相關個股，或者建議趁大盤指數逢回，採取分批進場的方式參與台股市場長線的彈升空間。