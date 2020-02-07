不甩疫情發威 收益型資產很耐震

近期全球股市受到武漢疫情拖累，多數呈現下跌局面，不過，美銀美林特別股指數於 2020 年 1 月 22 日到 1 月 29 日期間，表現大致持平，微幅上漲 0.02%，顯示收益型資產受到疫情的衝擊不大。

武漢肺炎疫情未來發展難以預判，不過在全球央行多數偏向鴿派、全球利率水準仍低的大環境下，依然可以找到比較耐震、不受到疫情影響之標的。柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲指出，收益型資產例如特別股，依舊是相對理想的核心配置標的，若未來出現恐慌情緒造成的拉回修正，可視當時的市場狀況評估逢低介入的機會。

當前的低利率環境下，特別股指數約 5% 的殖利率，仍優於多數固定收益資產，相對具有投資吸引力，持續吸引資金流入，去年 12 月約有 8400 萬美元的資金流入特別股 ETF。馬治雲表示，由於市場需求強勁，特別股的發行仍相當熱絡。去年 12 月共有 14 檔特別股發行，金額約 33.9 億美元。此外，12 月份的特別股與公債利差收窄約 18.2 個基本點至 3.19%，距離近年低位仍有段距離，顯示目前特別股的評價水準仍在合理區間。

此外，在企業財務方面，去年第四季美國金融業股東權益佔總資產比重為 12.6%，較前季微幅上升，並維持在近年相對高檔水準。至於去年第四季金融業每股盈餘年增率，預期亦有望回升到 13.0%，顯示金融業體質仍佳。

在特別股信用品質方面，2019 年 12 月份總計有 20 件特別股信評被調升、7 件遭調降。而 2019 年全年，共有 120 件特別股信評被調升，遠多於被降評的 70 件，代表整體特別股發行企業的信用體質依然穩健。

至於特別股標的佈局方面，柏瑞投信認為，應該提高信用評級和存續期間，且偏重金融產業較高品質證券，包括商業銀行、保險公司等，此外還有景氣循環敏感度較低的公用事業、通訊服務及能源管線傳輸和儲放產業 (MLP) 等現金流穩定的產業。短期策略可以保留部分現金，以伺機加碼買進價格具吸引力的標的以及新發行的特別股。

不過，柏瑞投信也提醒，仍應留意武漢疫情、中美貿易第二輪協議的發展和地緣政治的不確定性，可能造成市場的波動風險，建議投資人可衡量自身風險承受度，持續長期且定期定額布局特別股，以發揮息收累積的效果。