醫療基金詢問度暴增 專家：抗疫、耗材題材短打為宜

武漢肺炎疫情蔓延，讓醫療基金再度成為市場熱門焦點，但投信提醒，疫情的爆發對企業長期營運不會造成決定性的影響，投資應著眼於醫療產業的長期趨勢，及個別公司競爭力，只要疫情獲得控制及穩定，投資操作將回歸基金本面，其中生技醫療、健康照護概念表現值得期待，可伺機逢低布局。

保德信投信表示，短期在防疫或疫情擴大期間，有助防疫相關耗材，例如，口罩、消毒液等廠商營運成長，此外，目前多家國際藥廠主動提供協助，將抗病毒藥物輸出至疫區，如 AbbVie（艾伯維藥廠），Johnson & Johnson（嬌生公司）等公司提供相關抗疫情藥物。不過，目前藥品皆未經確認實際有效，若要研發針對武漢新型冠狀病毒的新疫苗，估計至少需要幾個月的時間，無法即對企業產生正面效益。

根據 Factset 統計，醫療健護類股 2019 年第 4 季營收成長達 10.9%，居所有產業之冠；此外，統計 1992 至 2016 美國總統大選年，S&P500 醫療產業股價相對 S&P500 指數表現好壞參半，選前六個月相對表現持平或微幅落後，但選後六個月表現明顯超越整體股市。保德信投信認為，長期而言，醫療類股將在財報報佳音加持下，展望趨勢仍有可為。

群益投信指出，市場對於用藥及醫療服務需求，因疫情仍持續看增，加上新藥研發、併購動能仍不絕，今年上半年陸續還有多項國際醫療盛事登場，也可望增添題材話題，投資人也可透過相關 ETF 布局。