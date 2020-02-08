〈ETF大講堂〉避險情緒升溫 全球黃金ETF規模創新高

武漢冠狀病毒疫情持續蔓延，造成市場情緒擔憂，全球投資者追買安全資產，爭先恐後擁抱黃金，加上市場預期美國聯準會 (Fed) 繼續維持低利率，市場資金湧入黃金 ETF，全球交易所黃金儲備已創下歷史新高。

據《彭博社》統計顯示，全球黃金 ETF 的持倉量攀升至 2573.9 噸，創下 2012 年以來新高。

全球交易所黃金儲備創歷史新高 (圖片：彭博社)

DoubleLine Capital 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 表示，聯準會在今年再度降息的機率是 90%。此外，由於地緣政治的不確定性，投資人避險意識升溫，推升了市場對黃金的需求。

MineLife Pty 高級分析師 Gavin Wendt 也在一份報告中指出：「黃金在 2019 年以十年來最高漲幅收盤，全年漲幅達 18%，因此在新型冠狀病毒爆發之前，黃金 ETF 領域的走勢就已經十分良好。另外，預估 2020 年上半年及以後，美元將持續疲軟，為黃金價格提供了進一步的成長動能。」

即使目前美股接近歷史高位，投資者仍對黃金趨之若鶩。

數據顯示，全球 ETF 黃金持有量上一次達到如此高的水平是在 2012 年 12 月，當時聯準會將利率維持在接近 0% 之水平，同時加強了 QE 資產購買計劃，以提振經濟成長並降低失業率，為黃金提供了良好的持有條件。

在 2019 年，聯準會三度降息，並啟動每月購買 600 億美元國庫券的計畫，以緩解附買回市場的壓力。

而展望 2020 年，Gavin Wendt 表示：「全球政經情勢依然動盪，有望在 2020 年繼續推升黃金價格，並進一步增加相關 ETF 的流入量。」

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