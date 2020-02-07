〈車市〉六縣市宣布不再補助或調降補助 電動機車銷量恐下滑

各縣市對電動機車補助辦法尚未明朗，1 月電動車銷量僅剩 1487 台，占總市場僅 4.5%，低於去年 12 月單月熱銷 22750 台，然而，最新資料顯示，共 6 個縣市宣布不再補助或調降補助，其中，不補助的縣市有台北市、彰化縣和屏東縣，而補助調降者是花蓮縣大減 50%，其次是桃園市減少 40%、台南市也減少 20%，恐使今年的電動機車買氣下滑。

Gogoro 1 月掛牌數僅 1487 台，較上月暴跌 90%，除了不少消費者趕在年底前購車，部分消費者也在等待最新的補助方案出爐，隨著各縣市明顯調降補助、甚至不補助，法人認為，今年的電動機車市場可否維持成長，有待觀察。

據最新資料顯示，目前共 8 個縣市已公告今年對電動機車的補助內容，其中，不再補助購買電動車 (新購條件) 共計三個縣市，分別為台北市、彰化縣和屏東縣；而補助調降者有花蓮縣、桃園市和台南市。

機車大廠光陽說明，若民眾以「汰舊換新」補助來選購電動車，情況也不樂觀，其中，彰化對電動車補助降幅高達 85%，8 個已公告的縣市中僅屏東維持去年水準，其餘 7 個縣市均大幅下修補助電動車的預算。

光陽執行長柯俊斌以歐洲機車市場為例指出，過往義大利的補助辦法導致市場扭曲及提前購買，回歸「市場機制」才是產業長期發展的良性途徑。

光陽認為，中央和地方同步逐年減少或取消電動車補助，並增加對民眾購買七期環保油車的購車補助，其中，在適用二行程與四行程的汰舊換新購車補助下，花蓮補助最高達 10000 元、桃園也補助達 9000 元，其次是嘉義 6000 元，加上政府統一補助 ABS 車款 4000 元，有利七期環保的後市銷售。