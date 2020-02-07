百德今年營收可望近倍增 估工具機景氣第3季回升

高階工具機廠百德機械 (4563-TW) 董事長謝瑞木今 (7) 日表示，武漢肺炎疫情對公司影響不大，上半年訂單已滿載，今年營運不會比去年差，若加計去年併入的 Winbro 集團業績，則可望達較去年倍增，並認為受肺炎疫情因素影響，工具機產業景氣可能要到第 3 季才能回溫。

百德去年 10 月斥資近 20 億元，併購 Winbro 工具機集團成 100% 持股子公司，Winbro 營運據點位於英國與美國，主要製造使用於加工燃氣渦輪發動機的熱鍛零組件冷卻孔的機器設備，客戶應用領域包括航太工業的飛機引擎葉片加工製程，及能源類的渦輪製程，百德在併購 Winbro 後，也正式跨足航太產業。

Winbro 在 2017 年、2018 年，營收分別為 4560 萬美元、5100 萬美元，去年營收逾新台幣 15 億元，去年 11 月起貢獻百德營收。百德總經理謝天昕表示，Winbro 營運相對穩定，今年估將維持小幅成長，法人估 Winbro 今年營收可望達近 16 億元。

展望今年，百德董事長謝瑞木表示，今年營運還算穩定，武漢肺炎疫情對公司影響不大，目前在手訂單約 200 至 300 台，在手訂單金額達近 9 億元，上半年訂單已滿載，今年營運要成長可能有難度，但不會比去年差，若加計 Winbro 業績，則營收可望較去年倍增。

法人指出，百德去年 11 月起認列 Winbro 營收，今年全年將完整貢獻業績，預估今年百德整體營收可望上看 35 億元，年增逾 8 成。

對於工具機產業景氣，謝瑞木認為，原先預計第 2 季工具機業市況會回溫，不過，目前看來受到武漢肺炎疫情因素影響，市況回溫時程可能延至第 3 季。

百德去年第 3 季、前 3 季營運虧損，主要受到認列併購 Winbro 集團費用、加上匯兌損失衝擊，不過，由於第 4 季仍有併購費用待認列，法人估百德去年全年營運仍將虧損。