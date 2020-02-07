中國廠零組件短缺影響 現代汽車下週一起暫停營運

武漢冠狀病毒疫情持續，中國當局對湖北省 17 座城市進行封城，中國工廠被迫停擺，汽車零組件供應因此短缺，其他國家的生產作業也因此受到衝擊。南韓汽車製造商現代汽車 (Hyundai) 在週五 (7 日) 宣布，暫停所有南韓國內汽車裝配廠的生產作業，其他南韓汽車製造商也採取了類似措施或類似的計畫。

現代汽車表示，所有的汽車組裝廠將在下週一 (10 日) 之前停止營運，而該公司旗下的起亞汽車 (Kia) 也計劃在週一前暫停所有的生產線作業。

中國當局呼籲製造商在新年假期結束後一週 (即 2 月 9 日) 之前停止運營，以防止致命的武漢病毒進一步傳播。而現代汽車和起亞汽車從上週便開始減少國內工廠的產量，主因就是中國的供應商停止生產供貨。

現代汽車發言人表示：「如果中國的汽車零組件工廠在 2 月 10 日或 11 日恢復運營，那麼由於零組件短缺而造成的損失將能受到限制。否則，汽車製造商可能會因長期停工而蒙受巨大的損失。」

南韓產業經濟與貿易研究所高級研究員 Lee Hang-koo 在先前曾表示：「現代和起亞汽車可能受到更大的影響，因為兩家公司從中國進口的零組件，比全球其他汽車製造商還要更多。」

標普分析師 Vittoria Ferraris 在先前也指出，中國湖北省停產，該地區的年產量預期將下跌 2% 至 4%。由於湖北省佔中國汽車總產量約 9%，隨著封城擴大，預估中國將有多達一半的汽車及相關零組件的生產受到衝擊。