疫情打擊中國畜牧業 飼料難送達 雞農恐陷入困境

豬肉危機之後，由於冠狀病毒的爆發，中國的家禽養殖戶現在陷入了困境。由於急需的飼料難以及時送達，數百萬雞隻可能在不久的將來死亡。

分析師和中國官媒指出，中國各省的停產已經影響了供應鏈，運輸限制造成豆粕等急需的動物飼料，無法被運到養殖場。

湖北家禽協會 1 月 31 日表示，有會員企業已經「斷料」。湖北省農業農村廳已向農業農村部求援，稱 2 月底原料缺口近 60 萬噸。依據湖北省家禽業協會的數據，湖北存欄家禽近四億隻，生豬存欄 1692 萬頭。

湖北家禽龍頭企業晨科農牧董事長戴小方 1 月 29 日公開發聲，表示因原料缺乏，飼料只夠支持 3 天，如果飼料不能及時送到，豬和雞都會面臨餓死的境況。

金融服務公司 INTL FCStone 在週一報告中說，豆粕的供應開始之初並不多，企業停擺的擴大將加劇短缺，並帶給畜牧業巨大的難題。報告認為，即使當地工廠恢復了運營，由於物流問題，包括人力短缺、道路封閉及道路檢查等影響，交貨時間仍會比正常情況更長。

荷蘭合作銀行資深分析師 Chenjun Pan 表示，許多地區的運輸問題正在影響雞肉生產，不但第一季產量減少，預計第二季也會受到影響。

據中國官媒《環球時報》報導，湖北是中國第六大家禽生產省，養殖 3.48 億隻雞，同時也是主要的雞蛋生產地，每年屠宰約 5 億隻禽類。

中國之前由於非洲豬瘟危機，在過去的一年，已基本破壞了生豬種群，並使豬肉價格飛漲。

據《路透》報導，當局上週六報告湖南爆發 H5N1 禽流感，造成逾 1.7 萬隻家禽被撲殺，這使中國禽類的前景可能會進一步受到影響。

去年由於豬肉短缺，許多人改吃牛肉、雞肉及魚肉，中國共生產 2200 萬噸禽肉，年增幅度達 12%。