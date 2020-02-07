456萬美元競標成功後 孫宇晨終於與巴菲特共進晚餐

歷經波折之後，波場 TRON 創始人孫宇晨 (Justin Sun) 終於還是與傳奇投資人巴菲特 (Warren Buffett) 共同用餐，孫宇晨同時還送給巴菲特一個比特幣。

孫宇晨 6 日在推特上公布，已經於 1 月 23 日與巴菲特共進晚餐，同行的還有萊特幣創始人李啟威、eToro 執行長 Yoni Assia、幣安慈善基金會負責人 Helen Hai 以及火幣財務長 Chris Lee。

29 歲的孫宇晨早在去年 6 月，就以 456.7888 萬美元的破紀錄價格，競拍獲得與巴菲特共進午餐的權利，但原因 7 月的餐敍會面，先是因「健康問題」延期，接著他又發布了道歉聲明，表示由於個人的言行不成熟，讓這次競標演化成一場失控、失速、失敗的過度營銷。最終，這場午餐也變成晚餐。

孫宇晨表示，能與巴菲特共進晚餐是一個榮幸，他會謹記巴菲特的善良和支持，並接受他的建議和指導，以使 Tron 成為一個更好的生態系統。

巴菲特的助手 Debbie Bosanek 表示，兩人在餐會上進行了「有趣而愉快的討論」。

消息發布後，根據 CoinMarketCap.com 的數據，Tron 幣上漲約 11%，是市值前 38 大加密貨幣中最大的漲幅，隨後漲勢縮小至 8-9%。

孫宇晨在這次餐會也贈送了巴菲特一系列禮物，包括一部裝有一個比特幣的三星手機和一些與 89 歲生日相對應的 Tron 幣。

餐會後孫宇晨表示，考慮與巴菲特和微軟聯合創始人比爾蓋茨一起，加入「捐贈承諾」，將大部分財產捐給慈善機構。