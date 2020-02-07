〈紐約匯市〉美國經濟數據強勁 推升美元指數升至近4個月高點

受美國近期的強勁數據提振，以及近幾週對中國爆發的新型冠狀病毒疫情的擔憂影響，美元週四 (6 日) 兌多數主要貨幣走高，兌歐元匯率來到 4 個月來的高點，兌日圓也衝上兩週高點。

美元指數稍早一度升至 98.572，為去年 10 月以來的高點。之後漲幅減少，但仍上漲 0.21%，至 98.36。

相對於美元來看，所有主要貨幣均下挫。雖然因為脫歐談判的擔憂，造成英鎊遭到直接打擊，但歐元及瑞典克朗也都損失慘重，唯一還算保持穩健的則是加元。

脫歐談判疑慮壓低英鎊、歐元

英國和歐盟原定於 3 月份進行貿易談判，但雙方的強硬言論，引發市場憂心談判不順利，英鎊兌美元一路受創，下挫 0.58%，至 1 英鎊兌 1.2926 美元。

最新公布數據顯示，德國 12 月工業訂單意外下跌，商品合約較 11 月下降 2.1%，為去年 2 月以來最大的單月跌幅，這與美國所發布的強勁經濟數據形成鮮明對比。

歐元兌美元報 1.0978，下挫 0.2%。

Markets.com 首席市場分析師 Mark Wilson 表示，美元的買盤仍然很強，過去幾天美元的漲幅受到壓制，但今天有所突破，歐元、英鎊也都跌破一些關鍵水位。

離岸人民幣持平

新型冠狀病毒疫情對市場的影響有所放緩，中國國家主席習近平在阿拉伯表示，在病毒的預防及控制上取得了「積極」成果，增加了市場的樂觀情緒。中國人民銀行已於本週向金融體系注入數千億美元，緩解疫情可能對經濟帶來的不利影響。

倫敦 Monex 歐洲外匯市場分析師 Simon Harvey 認為，由貨幣市場的反應來看，對中國經濟進一步放緩的憂心，似乎已有緩解。

離岸人民幣兌美元匯率持平，報 1 美元兌 6.9786 元人民幣。

數據推升美元表現

美國勞工部週四報告，初請失業金人數下降了 1.5 萬，經季節性因素調整後為 20.2 萬，表現優於經濟學家預期，也鞏固投資人對週五非農報告強勁的預期。

美元兌日圓匯率上漲 0.1%，至 109.99 日圓，美元兌瑞士法郎升 0.2%，至 0.9756 瑞士法郎。

紐約 BK 資產管理公司董事總經理 Kathy Lien 認為，新冠病毒疫情目前來看有望控制，只是時間問題，這使市場關注相對良好的企業收益及強勁的美國數據。