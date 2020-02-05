〈紐約匯市〉12月工廠訂單超預期 美元續漲 避險日圓瑞郎走貶

週二 (4 日) 美元指數續漲 0.14% 至 97.792，美國 12 月工廠訂單超乎市場預期，創近一年半來最大漲幅。新型冠狀病毒持續擴大，在中國出台新財政刺激措施後，市場對疫情衝擊全球經濟的擔憂有所緩解，避險情緒減低，美元延續第二日漲勢，挑戰 98 大關，多頭需要將美元推至上行阻力位 98.20 上方，以防止美元在 97.50-97.85 區間內，出現更長時間的盤整 。

美元指數 15 分線 (圖片: investing)

美國 12 月工廠訂單增長 1.8%，超出市場預期的 1.2%，為 2018 年 8 月以來最大漲幅，受惠於國防戰機訂單激增。

此外美國民調機構 IBD/TIPP 本月的調查顯示，經濟樂觀指數則從 57.4 升至 59.8，顯示經濟前景樂觀。

避險日圓和瑞郎雙雙走貶，與日圓正相關的美債 10 年期殖利率上漲約 5%，USD/JPY 狂漲 0.78% 至 109.52，突破自 1 月 24 日以來的最高水平 109.42；美元兌瑞郎強漲 0.37% 至 0.9692

美國 2020 總統大選，在關鍵選區愛荷華州展開了民主黨黨內初選，然而疑似因計票系統出包，初選開票結果難產。

市場分析左派的桑德斯 (Bernie Sanders) 或 Elizabeth Warren 若贏得初選，恐怕會刺激避險買盤需求。

離岸人民幣兌美元匯率上漲了 0.3%，至 6.9935。根據中國國家衛生健康委公佈的最新資訊，目前累計確診病例已達 20428 人，全球累計死亡人數則達到 427 人。

對中國貿易極度敏感的澳幣兌美元強漲 0.73% 至 0.6740 美元，脫離去年 10 月觸及的 10 年半來低點 0.6670 美元，此前澳洲央行將其主要現金利率維持在 0.75% 不變。

美元堅挺，抑制歐元漲勢。歐元兌美元匯率下跌了 0.12%，至 1.1044 美元，交易區間跌至新低位，落在 1.2032 至 1.1064。歐元無法擺脫歐元區的經濟困境。

英鎊兌美元從近六週低點反彈，上漲 0.28% 至 1.3030 美元，阻力位在 1.3036。在首相強生強硬的立場下，英鎊依舊承受脫歐的壓力。

英鎊兌美元指數 15 分線 (圖片: investing)

Danske 銀行的分析師預估，武漢病毒傳播速度減慢，這是一個好現象。然而美元持續受惠於市場的風險性，迫使新興市場貨幣拋售，並壓制歐元在內的主要貨幣。

Moneycorp 北美區董事總經理 Thomas Anderson 表示，中國對疫情的遏制，以及公開更多有關病毒的資訊，穩定了金融市場，因此投資人不必擔心不確定性。 他補充說：「我認為上週市場反應過度，現在他們正在消除這波反應過度。」

截至週三 (5 日) 台灣時間 6:00 價格：

美元指數來到 97.792。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1044 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.3030 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6740 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3277 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 109.52 日圓。