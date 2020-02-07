人民幣中間價調升逾200基點 力守7字頭

在新疫苗將進入臨床階段之下，市場對於肺炎疫情的恐慌情緒進一步降溫，人民幣也出現回穩，而週五 (7 日) 中國外匯管理局順勢將人民幣中間價調升 217 基點，達 1 美元兌 6.9768 人民幣，升幅創下 2020 年 1 月 14 日以來最高。

不過，陸股在連漲三個交易日後，今日出現回檔盤整，連帶導致人民幣升勢受阻，截至上午 10:10 止，離岸人民幣匯率暫報 1 美元兌 6.9858 人民幣，貶值 69 基點，貶幅 0.1%。

資料來源: 東方財富網, 離岸人民幣日線走勢

業內認為中國人行似乎有意力守中間價不破 7，釋放出穩定人民幣匯率的訊號。此外，國際資金持續流進中國，也為人民幣走勢形成支撐。

根據中國中央結算公司最新公布的資料顯示，截至今年 1 月底，境外機構託管債券規模達人民幣 1.89 兆元，1 月加碼人民幣 89.12 億元，月增 39.93%，已連續 14 個月加碼中國債券。以長期角度而言，外資持續流入中國的趨勢仍將延續。

瑞銀表示，預期人民幣匯率短期內仍會有壓力，但如果疫情在第一季得到控制，今年下半年人民幣匯率有機會反彈至 6.7～6.8 間。而在未來數周，瑞銀會持續密切關注人民幣中間價的調整方向及幅度，這當中暗示著中國人行對於匯率的態度。

此外，有交易員表示，隨著肺炎疫情傳出利多消息，為金融市場注入一劑強心針，帶動中國股匯雙漲。同時，中國政府推出一系列穩定金融市場的動作，也讓市場信心能快速回復。

招商證券則指出，春節後，外匯市場交易至今，日間的人民幣即期交易量維持在 150 億美元以下，成交量算偏低。目前市場交易以銀行自營為主，因缺乏明確的趨勢，這將導致人民幣波動擴大。在整體態勢尚未明朗的情況下，金融市場容易出現一定程度的恐慌，而導致資產價格過度調整。