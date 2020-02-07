中國疫情重擊國際航空及旅遊業 已逾5萬架次國際航班被取消

在需求急劇下降之下，往來中國國際航班班次已在近期大減，各國政府採取更嚴厲的出入境限制，稱目的在於遏止疾病的傳播。根據最新公布情況，新型冠狀病毒疫情已經造成超過 2.8 萬人患病，多數在中國，並造成至少 565 人死亡。

國際航空及旅遊業所受的打擊最為直接，當前已經有 20 多家國際航空公司暫停或禁止航班飛往中國。

航空諮詢公司 Cirium 的數據顯示，在 1 月 23 日至 2 月 4 日期間，已有 54011 架次航班被取消，占去往中國和國內的定期航班的 28%，其中 14% 是國際定期航班。從 1 月 29 日至 3 月 28 日，往來中國的 16.5 萬架次定期航班有取消之虞，這將影響 2700 萬旅客。在中國境內的飛航交通也變得越來越複雜，在此期間，近 32% 的國內航班被取消。

香港國泰航空表示，目前的形勢跟 2009 年金融危機時一樣嚴重，公司並要求員工休 3 週的無薪假。美國航空公司和聯合航空公司宣布，將從本週起暫停美國和香港之間的航空客運服務。

預計這將降低航空公司的 2020 年全年營收，打擊旅遊業的其他部門，包括旅店和零售商的高消費遊客。

美國川普政府已下令對之前造訪中國大陸其他地區的美國公民進行自我隔離。此外，過去兩個星期曾待過中國的外國人，除了美國公民的直系親屬、永久居民和少數其他人以外，根本不會被允許入境。

美國海關與邊境保衛局 (U.S. Customs and Border Protection) 表示，雖然 2 月份的旅行需求遠低於夏季，去年機場每天平均進出 37.1 萬人，其中每日約 1.4 萬人由中國飛往美國，全年近 500 萬人次。

中國民航局表示，目前仍在力爭國際航線「不斷航」。中國外交部則批評，採取斷航的國家是「過度反應」，已向有關國家提出嚴正交涉。發言人華春瑩指出，相關作法不僅無助於防控疫情，反而人為製造恐慌，嚴重干擾國際正常人員往來與合作，干擾國際航空運輸市場秩序。