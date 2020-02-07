武漢肺炎突襲全球！澳洲央行：量化寬鬆不在路上

澳洲 (RBA) 央行總裁洛威 Philip Lowe 週五 (7 日) 明白指出，量化寬鬆 (QE) 不列入考量的政策中。

週五澳洲央行 (RBA) 行長洛威接受眾議院經濟委員會質詢時表示，中美之間持續的貿易爭端和新型冠狀病毒爆發仍是全球經濟不確定因素。

洛威提到，新型冠狀病毒對澳洲經濟的影響將比 2003 年 SARS 更為嚴重，他表示：「鑑於我們目前所知道的，首要的影響是來到澳洲求學人數。」

RBA 副總裁 Guy Debelle 稱，央行正在積極收集有關該病毒對澳洲經濟的影響的資訊。

澳洲財政部長 Josh Frydenberg 週四提到，新型冠狀病毒疫情將會對澳洲經濟產生巨大衝擊」，他將盡可能減輕澳洲受損害。

澳新銀行和安保資本早前警示，在病毒疫情爆發和森林大火危機雙重衝擊之下，澳洲今年第一季的經濟可能呈現負成長。

洛威週五回應量化寬鬆議題表示：「澳洲尚未達到啟動量化寬鬆 (QE) 的門檻，我不希望達到這一門檻。因此，它目前不在我們的議程上。」

洛威再次表示，只有現金利率跌至 0.25% 時，QE 才會成為考慮的選項。

洛威稱：「只有在有大量證據表明，我們從中期來看不太可能實現我們的充分就業目標和通膨目標時，才會考慮量化寬鬆。」