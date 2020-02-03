〈武漢肺炎疫情〉國籍三大航空業者取消逾千個兩岸航班 Q1營運刮逆風

武漢肺炎疫情在中國確診病例越來越多，國籍航空也陸續針對兩岸航線做出航班調整，長榮航 (2618-TW) 加上立榮航空公布 2 月一口氣取消約 530 個航班，華航 (2610-TW) 將取消約 220 個航班，而星宇航今日也宣布， 2 月 8 日至 3 月 28 日取消每日共 6 班桃園飛澳門航班，換算將取消共 300 個航班，統計整個第一季航空業至少取消 1050 個兩岸航班，法人估，2-3 月營收表現恐明顯衰退。

星宇航今日宣布，2 月 8 日起暫時飛航桃園 - 澳門航班，待 3 月 29 日起逐步恢復每日 1 班早班機往返服務，6 月 1 日全面恢復每日 3 班往返。

長榮航也陸續公告取消航班 (含立榮)，今日起至 2 月 29 日取消旗下約 530 個航班，儘管未飛航武漢，但上海浦東機場班次取消達 46 班最多，另外還有北京、廣州等重要航點的航班。

而華航武漢航線則到 2 月底前全數取消，重要的航點包括上海浦東、北京、西安和南京等地則維持每週至少一班的對飛狀態。

觀察鼠年開紅盤以來，華航跌幅逾 11%，長榮航跌幅逾 12%，就連台灣虎航也跌逾 12%，反映投資人對航空股短線看法相當保守。

法人指出，2003 年 SARS 期間，航空股在和平醫院封院後，營收均出現超過 20% 的減幅，由於目前市場多預期疫情尚未達高峰，不排除航空業第一季營收受衝擊程度更甚，甚至較過去機師、空服員罷工對營運更嚴峻的挑戰。