〈美股盤後〉中國降美進口關稅 道瓊八連升 再刷歷史新高

週四 (6 日) 新型冠狀病毒恐懼退潮，中國宣布新一波對美商品降稅，加上強勁財報與經濟數據激勵，美股道瓊、那指、標普三大指數再度寫下歷史新高紀錄，道瓊連續八個交易日收紅。

美中兩國互送情人節大禮釋出利多，依第一階段協議，雙方計畫於下週 2/14 互降對方商品徵收的關稅，美方對 1200 億美元中國商品稅率降半至 7.5%，而中方亦對約 750 億美元美國進口商品關稅減半。

台北時間週四清晨 6 時許截稿前，中國已確認 28154 例確診病例，疑似 24702 病例，死亡攀升至 565 例，疫情擴及中國全境，全球其他 25 個國家皆有確診病例。

週四 (6 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 88.92 點，或 0.30%，收 29,379.77 點。

標普 500 指數上漲 10.81 點，或 0.32%，收 3,345.50 點。

那斯達克指數上漲 63.47 點，或 0.67%，收 9,572.15 點。

費城半導體指數上漲 0.12 點，或 0.01%，收 1909.64 點。

標普 11 大板塊表現。(圖片：Finviz)

標普 11 大板塊有 6 大板塊上漲，通訊服務領漲 (+1.14%)，資訊科技 (+0.88%) 與房地產 (+0.40%) 板塊次之。

原油價格重挫，能源股不支倒地，雪佛龍 (CVX-US) 下跌 0.72%；埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 1.37%。

尖牙股以 Alphabet 領漲。Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.07%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.17%；臉書 (FB-US) 上漲 0.35%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.51%；Netflix (NFLX-US) 下跌 0.74%。

日媒報導，受到冠狀病毒爆發的影響，蘋果大幅增加 AirPods 產量的計畫正在瓦解，蘋果現有超過 4500 萬台新 AirPods 的訂單需要消化，但由於部分供應鏈因病毒爆發而停工，該訂單無法兌現。

半導體類互見漲跌。AMD (AMD-US) 下跌 1.04%；美光 (MU-US) 大漲 3.36%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.33%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.12%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 1.39%。

金融股波動不大。花旗 (C-US) 上漲 0.15%；美國銀行 (BAC-US) 下跌 0.12%；富國銀行 (WFC-US) 上漲 0.38%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.015%。

台股 ADR 同步走強。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.17%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.40%；聯電 ADR (UMC-US) 暴漲 5.02%；中華電信 ADR (CHT-US) 持平。

焦點財報與個股

高通 (QCOM-US) 週四股價下跌 0.33%。高通週三盤後公布 2020 會計年度 Q1 財報，營收與獲利雙雙優於市場預期，但該公司警示，武漢肺炎恐將衝擊全球手機供應銷售。

推特 (TWTR-US) 最新財報季營收首次突破 10 億美元，平均每日活躍用戶數報 1.52 億人，季增 21%，激勵其股價週四飛漲 15.10% 至每股 38.41 美元，創去年 10 月 23 日以來新高。

波音 (BA-US) 宣布已發現 737 Max 機型的另一軟體問題，將修改該軟體，以確保飛行顯示燈僅按預期點亮，其股價上漲 3.60%。

關鍵數據

美國截至當週 (2/1) 初請失業金人數報 20.2 萬人，為 9 個月低位，前值 21.6 萬人

美國截至當週 (2/1) 初請失業金人數四週均值報 21.175 萬人，前值 21.45 萬人

(圖片：zerohedge)

華爾街分析

DA Davidson 財富管理研究主管 James Ragan 表示：「也許在冠狀病毒的長期影響方面，更冷靜的頭腦占了上風，今天推動股市走高的主要原因是經濟資料和基本上，財報報告都是積極的。」

Penn Mutual 資產管理公司首席投資長 Mark Heppenstall 稱：「本週許多舉動都被一波漲勢所解釋，即新型冠狀病毒似乎有所放緩，顯然市場行為中存在很多不確定性，確實還有很多問號。」