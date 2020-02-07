〈財報〉Twitter Q4營收首破10億 盤中大漲逾17%

週四 (6 日) Twitter (TWTR-US) 公布 2019 年第四季財報，平均每日活躍用戶數季增 21%，創下季度最佳表現，Q4 營收首度突破 10 億美元，推動 Twitter 盤中大漲 17%。

(圖：Investing.com)

Q4 基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收報 10.1 億美元，年增 11%，高於市場預期的 9.97 億美元

淨利報 1.19 億美元，低於去年同期的 2.25 億美元

調整後每股盈餘 (EPS) 報 0.15 美元，低於市場預期的 0.29 美元

平均每日活躍用戶數報 1.52 億人，季增 21%，高於去年同期的 1.26 億人

2019 財年財報關鍵數據：

營收報 34.6 億美元，年增 14%，

淨利報 14.7 億美元，高於 2018 年同期的 12.1 億美元

調整後每股盈餘 (EPS) 報 1.87 美元，高於 2018 年同期的 1.56 美元

Twitter 計畫在 2020 年建立一座資料中心，以支撐用戶和營收成長，並將員工人數提升 20%，在全球招募約 960 人。執行長 Jack Dorsey 表示，將透過分散舊金山總部的人力，來改善企業執行力。

公司展望：

Twitter 首席財務長 Ned Segal 表示，我們在第四季達到了一個新的里程碑，季度營收超過 10 億美元，反映了產品增長以及多數主要市場的穩健表現。

2020 年 Q1 財測：