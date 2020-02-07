押注馬斯克的新選擇 彭博：SpaceX可能分拆Starlink公開上市

《彭博社》報導，SpaceX 正在考慮分拆 Starlink 衛星業務，並在未來幾年內將其公開上市，這將讓馬斯克 (Elon Musk) 執掌的太空公司剛起步的衛星部門，透過首次公開發行股票 (IPO) 成為獨立的公司。

《彭博》指出，SpaceX 總裁兼營運長 Gwynne Shotwell 在與邁阿密的一群投資客交談時宣布了公司的想法。

Gwynne Shotwell 說道：「目前我們是一家私營公司，但 Starlink 是我們可以繼續經營並公開上市的適當業務，它那特殊的地位，是讓我們很可能分拆出去並上市的原因。」

Starlink 是 SpaceX 建立一個由大約 12000 顆小衛星組成互連網絡的計劃，以向全球任何地方提供高速互聯網。該服務最快今年夏天就開始提供。

這也是 SpaceX 一直在穩步籌資的一個項目，正如 Shotwell 兩年前說的那樣，「建立 Starlink 網路將使公司花費約 100 億美元以上」。

去年，SpaceX 募集超過 13 億美元的新資金，最近的投資方 Ontario Teachers 特別強調了 Starlink 的未來成長潛力，而如果 SpaceX 能夠克服打造和派送服務的技術難題，那麼該公司對其潛在需求和收入感到樂觀。

SpaceX CEO 馬斯克 5 月時亦曾表示，Starlink 每年可以帶來 300 億美元的收入，約為其核心火箭業務預期最高年收入的 10 倍。

（圖: AFP）

由於馬斯克對公開股票市場的厭惡，讓 SpaceX 在近 20 年來一直保持私有狀態。SpaceX 股東此前曾透露，希望該公司最終能夠公開上市，即使要等待很久。Shotwell 在 2018 年表示，整個 SpaceX「只有在建立火星的定期航班後才能公開上市」。

但是，SpaceX 已成全球有價值的私營公司之一，市值超過 333 億美元，而其股票也成私人投資者最追捧的股票之一，對於市場的 SpaceX 股票需求如此之高，以至於分析機構 Equidate 表示，該公司可以在私募市場中「無限量的募資」。