挑戰Google Play！小米、華為、OPPO、vivo擬打造開發者平台

《路透社》報導，中國手機大廠小米 (Xiaomi)、華為 (Huawei)、OPPO 以及 Vivo 計畫打造一個平台，能讓海外開發者同時將 app 上傳到四家公司的應用商店，藉此打擊 Google Play 商店的市場主導地位。

知情人士稱，該平台即「全球開發者服務聯盟」(Global Developer Service Alliance, GDSA)，成立目的在於提供一個管道，讓遊戲、音樂、電影以及其他 app 開發者能夠順利在海外市場宣傳自家作品。

該平台最初預計在今年 3 月初發佈，但目前無法確認是否受武漢肺炎疫情影響。目前四家公司皆拒絕評論。

Sensor Tower 分析師 Katie Williams 表示，儘管遭中國政府下令退出當地市場，谷歌 (GOOGL-US) 去年光是透過 Google Play 商店，就在全球市場賺了 88 億美元，。谷歌主要透過 Play 商店販售電影、書以及應用程式等內容，並向內容供應商收取 30％的佣金。

Canalys 行動業務副總 Nicole Peng 表示，藉由小米在印度、Oppo 和 vivo 在東南亞，以及華為在歐洲的強大用戶基礎，每家公司都能在結盟過程中善用彼此的地區優勢，其次為幫助它們和谷歌建立更多談判能力。

根據 IDC 數據，2019 年第四季，上述四家公司共佔全球市場手機出貨量的 40.1％，儘管 OPPO、vivo 和小米手機依舊能使用谷歌服務，但華為去年因受到制裁，無法採購美國零件與服務，因此被迫和谷歌終止合作，不過華為仍研發出自家智慧平台鴻蒙 OS，逐步擺脫谷歌服務。

2019 年 Q4 全球智慧手機出貨量與市佔率分布 (圖：IDC)

IDC 智慧手機分析師 Will Wong 認為，隨著手機等硬體銷售增長放緩，應用商店、預裝應用程式、廣告和遊戲等創造了新的收入來源，因此中國品牌試圖在加強這部分的發展，以搶奪更大市佔率。

儘管有分析師認為，結盟能夠為吸引更多優秀開發人員，為平台創造更多優勢，但 Peng 認為管理上可能沒有想像容易。「執行起來相當困難！我們很難去衡量各家公司在投資上的貢獻，而且從過去經驗來看，也還沒有看到哪個聯盟模式的運作順暢。」Peng 稱。