Google釋出Google Play Pass服務 與Apple Arcade競爭

蘋果 (AAPL-US) 的 Apple Arcade 即將遭遇強悍的競爭對手。

近期，Google(GOOGL-US) 推出了「Google Play Pass」，將於本週稍晚時在美國和其他國家推出。

第一年 Android 用戶每月只需支付 1.99 美元，便可以獲得使用 Google Play Pass 中數百種遊戲和應用程式的權限。

Google 指出：「由於每個人的玩法有所不同，因此我們推出了 Play Pass，這是一項新的訂閱服務，可讓 Android 粉絲訪問超過 350 個完全解鎖的應用程式和遊戲，這些應用程式和遊戲完全沒有廣告，也無須應用程式內購買 (In-App Purchase)。」

Google 的產品經理 Austin Shoemaker 於上週的一次採訪中表示：「遊戲至關重要，但我們要做的更多。」

「這不僅是為了吸引鐵桿玩家」Austin 補充道。

Google Play Pass 類似於蘋果的 Apple Arcade，該服務於近期推出，價格為 4.99 美元。然而，蘋果的產品僅專注於遊戲，並擁有約 100 種遊戲的遊戲庫。 與 Apple Arcade 比較，Google Play Pass 的涵蓋範圍確實更廣。

去年 11 月，Google 發布了 Stadia 平台，該服務讓使用者可以從雲端玩遊戲而非於設備平台上。

科技巨頭和媒體公司也在更廣泛地建立訂閱服務。 例如，迪士尼和 NBC 等公司已經宣布了自己的串流影音服務計劃。

Google 也致力於發展 Google One，此項訂閱服務可為使用者提供該公司的應用程式套件，如 Google Photos 和 Drive 中的存儲空間。