武漢肺炎前景難料 全球央行可能被迫降息

隨著新型冠狀病毒疫情蔓延，可能衝擊全球經濟，全球央行們也正對此嚴陣以待，目前已有日本、澳洲、新加坡等亞洲央行表示，若疫情對市場需求、通膨預期、金融市場三者帶來持續性的打擊，那麼他們將願意採取行動。

日本央行總裁黑田東彥 (Kuroda Haruhiko) 週二 (4 日) 表示，若疫情衝擊過大，日本央行絕對將毫不猶豫地保護日本經濟，而澳洲央行亦表示，已作好準備，將會在需要之時出手降息。

新加坡金管局週三 (5 日) 也指出，如果新加坡經濟因為疫情的影響而走弱，那麼新幣還有充裕的空間可以走跌。

新型冠狀病毒全球擴散狀況 圖片：Bloomberg

而事實上不只亞洲央行正嚴陣以待，聯準會 (Fed) 前主席葉倫 (Janet Yellen) 也認同表示，新型冠狀病毒「必將」對全球經濟產生負面的外溢效果，儘管現在判斷其影響是否會持續，可能還為時過早。

葉倫週二 (4 日) 於華府出席一場活動時指出，新型冠狀病毒是目前全球經濟的潛在風險，且這似乎肯定會對中國的經濟成長造成重大衝擊「至少 1-2 個季度」。

葉倫表示，過去的流行病經驗表明，確實疫情總是短暫事件，沒有造成持久的經濟影響。

但葉倫也指出：「市場許多人希望這次也是如此，但其實我們不知道這次疫情將持續多久，在我看來，這顯然是全球前景不確定性和風險的來源。」

(本文不開放合作媒體轉載)