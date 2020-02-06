〈武漢肺炎疫情〉經長掛保證 兩周後口罩日產460萬片3月上看千萬片

新型冠狀病毒 (簡稱武漢肺炎) 疫情升溫，面對國內防疫工作升溫，經濟部長沈榮津今 (6) 日表示，目前國內口罩產能達每日 320 萬片，經盤點後未來兩周可各增加 70 萬片，日產能提升至 460 萬片，新產能預計 3 月上旬加入，日產能估達千萬片，另外，對於在中國設廠的台資企業，也擬出三大方案協助。

沈榮津表示，口罩生產供給上，包含原料、製造生產、設備廠商等，都協助政府穩價穩量生產供應，經過重新盤點後，因部分設備仍需校正、工廠排工問題，每日口罩產能約 320 萬片，預期在機器調整、人員配置到位後，下周、下下周產能將增加至每日 390 萬片、460 萬片。

新產能方面，沈榮津指出，62 台新產能設備正加緊趕工，預期 3 月上旬相關產能到位後，可望增加 600 萬片產能，屆時口罩日產能可望提升至 1000 萬片，外界關心的原物料方面，經濟部也已盤點，目前 400 萬片需 18 萬噸不織布，未來 1000 萬片產能則需 40 萬噸，但國內產能有 60 萬噸，因此原物料供應無虞。

隨著疫情升溫，中國逾 20 個城市封城管制，沈榮津表示，因中國延後開工，加上管制人流、物流，預期疫情這 1-2 個禮拜是關鍵，而影響企業營運的程度則還要看疫情變化，經濟部則已提出三大方案，包含主動關懷廠商、協助廠商產能轉移新南向國家或回台，也提供紓困方案，將參考當年 SARS 經驗協助，盼協助廠商化危機為轉機。