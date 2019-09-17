〈宏達電新人事〉新執行長：14年前就在等HTC的機會 未來將專注5G事業

宏達電 (2498-TW) 董事長王雪紅今 (17) 日宣布，執行長由 Yves Maitre 接任，她並表示，與新任執行長是多年好友，Yves Maitre 是少數了解 VR、AR、5G 領域的人才，Yves Maitre 也指出，14 年前就在等 HTC 的機會，接任後將積極拓展 5G 業務，並提出相關策略。

王雪紅表示，從手機到 VIVE，宏達電積極拓展 VR、AR、5G 及 AI，未來 VR+AI 將有更多想像力，並將創造更有意義的內容，此外，已推出全球首個 HTC 5G HUB 產品，並與 10 多家業者合作，因此，宏達電需要重要領導者，帶領前往新世代，Yves Maitre 是很好的人選。

王雪紅指出，與 Yves Maitre 是多年好友，宏達電 2007 年在倫敦發表首款智慧型手機阿福機時，Yves Maitre 就以法國最大電信商 ORANGE 的身分來參加，HTC 總部開幕時，Yves Maitre 也有出席剪綵，且 Yves Maitre 了解 VR、AR、5G 領域，未來將與宏達電一起打拚。

Yves Maitre 表示，14 年前就與王雪紅結識，中間也一直等待 HTC 的機會，且 HTC 屬於全球性規模的公司，目前產業也正在改變，除了要進入 5G 產業，也必須要正視 B2B、B2C 的市場。