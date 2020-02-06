蔡明彰分析師觀點：武漢肺炎利空最優先佈局什麼類股？

今天報告的主題是「武漢肺炎利空最優先佈局什麼類股？」。

萬寶週刊蔡明彰分析師強調，目前中國大陸已經有 27 個城市封閉式管理就是半封城，等於限制外來的人跟車輛，這目的要阻絕新冠狀病毒，但是 2 月 4 日杭州市、鄭州市、山東的臨沂市，都宣布了半封城，這三大城市，人口都超過 1,000 萬人，緊接在 2 月 5 日，800 萬人口的南京市也跟進，中國大陸一共有 89 個城市人口超過百萬人，還有 13 座城市更是高達千萬人，所以人口過度集中，造成這波疫情的擴大。

當然，投資是一種修行，漲的時候貪婪，跌的時候恐懼，但要如何克服。

其實我們冷靜思考，這 27 個城市，未來還可能陸續增加，半封城之後，會造就投資人的恐慌心理，但實際上有沒有作用，我們來看一個關鍵的數字。

2 月 2 日，全中國新增疑似的病例 5,173 人，到了 2 月 3 日為 5,072 人，到了 2 月 4 日為 3,971 人。換句話說，從 2 月 3 日開始到 2 月 4 日，已經連續二天新增疑似病例開始減少，這似乎露出了一些曙光。

所以這時候，不必過度恐懼，我們來看，台股的大盤，第一隻腳極有可能就落在 2 月 3 日的 11,138 點，對比去年已經漲了 2,300 點，修正一半，從這一波的高點 12,197 點下來，剛好就是這個位置。

當然，這一波嚴重的利空，台股不可能是 V 型反轉，所以至少要打二隻腳，甚至更多，因為台灣的電子業佔整個大盤的權重最高。但是，大多數都是代工跟零組件，所以觀察二大供應鏈。

一個是華為供應鏈，另一個是蘋果供應鏈。

華為供應鏈在消費電子裝置的部分，已經順利在 2 月 3 日復工，所以，華為供應鏈當中的權值股，像台積電 (2330-TW)、大立光(3008-TW)，指標性的 PA 穩懋(3105-TW) 都應該領先大盤，已經落底了。

但是，影響更大的是蘋果供應鏈，鴻海 (2317-TW) 是一個指標，鴻海的鄭州廠原則上是 2 月 10 日復工，但是現在鄭州市封城了，會不會順利復工，投下了變數。假如，鴻海鄭州廠順利復工，大盤的第二隻腳應該就會出現，反過來講，還要往後延的話，有可能大盤必須再打第三隻腳，甚至第四隻腳。整個大盤整理的時間，就會往後延。

萬寶週刊蔡明彰分析師強調，我們來看一下，整個利空當中的時候，克服了恐懼、克服了貪婪，我們應該佈局什麼樣的股票？

這一次，市場投資人最貪婪的對象是口罩股，但是從 2 月 3 日開始，中國已經連續二天新增疑似病例減少，就在 2 月 4 日，口罩股恆大 (1325-TW)、康那香 (9919-TW)，雖然那天高掛漲停，但是，露出了破綻，單日的週轉率高達 30％，顯然有心人趁機開始出貨調節了。

隔一天 2 月 5 日，口罩的上游原料不織布，南六 (6504-TW)、新麗(9944-TW) 打入跌停，所以口罩股應該有相當的機率即將做頭。

但是我們來看，危機就是轉機，雖然阿里巴巴延後一週復工，原訂 2 月 10 日，現在往後延，但是在 2003 年的 SARS 危機，當時的阿里巴巴順利從電子商務催生了淘寶網，造就了今天的一個版圖。

因為當時整個阿里巴巴，包括馬雲自己都被隔離，但隔離當中，想到大家沒有辦法出門，所以網購淘寶網成立。這次武漢肺炎，中國大陸的無人機配送，線上教育、問診也大行其道，但是台灣連動的只有資料中心高階的伺服器，所以為什麼緯穎 (6669-TW) 股價創高，是基於這樣的理由，當然遊戲顯卡，華擎 (3515-TW) 也領先創高，也顯示了宅經濟的興起。



但台灣電子業的重心，依舊是在手機，在消費電子。估計第一季中國大陸的手機消費將季減三成，所以經過了這個利空之後，尤其是在人員高度管制，會形成缺工，這個缺工，會造成第二季產品報價的調漲跟一波的補貨。

所以答案揭曉，武漢肺炎最優先佈局的類股，就是第二季產品漲價、產品補貨，包括在 NOR Flash 跟 NAND Flash 部分，指標性的股票旺宏 (2337-TW)，在 2 月 5 日股價領先創高，滿足了幾個優點，全球 NOR Flash 產能數一數二，一但產品漲價，受惠程度最大，且所有產能都在台灣，不受疫情的影響，今年的成長性會比去年多了 50％。

再過來，電視大尺寸的面板，也會在今年夏天東京奧運之下，提前在第二季漲價。再過來，影像感測的 CIS，原本需求就很強，這一波更加漲價，所以原相 (3227-TW) 的股價站在月線之上，甚至部分的被動元件，像電阻，也有漲價的機會。

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