〈友達法說〉去年難逃虧損大虧191億元 每股虧2元

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (6) 日舉辦線上法說，公布去年第 4 季、全年財報，受面板供需失衡、價格崩跌影響，營運不如預期，去年全年稅後虧損 191.85 億元，每股虧損 2 元。

友達去年第 4 季合併營收 619.68 億元，季減 11.54%、年減 19.62%，毛利率 -2.42%，較去年由正轉負，營益率 -10.51%，較前一季去年虧損擴大，稅後虧損 88.28 億元，虧損擴大，每股虧損 0.92 元。

累計去年全年，友達合併營收 2687.92 億元，年減 12.6%，毛利率 0.17%，年減 8.98 個百分點，營益率 -7.61%，較去年由正轉負，稅後虧損 191.85 億元，每股虧損 2 元。

出貨方面，友達去年第 4 季大尺寸面板出貨量約 2653 萬片，季減 7.5%；中小尺寸面板出貨量約 3746 萬片，季增 5.2%；累計去年全年大尺寸面板出貨量約 1.82 億片，年減 5.7%，中小尺寸面板出貨量約 1.31 億片，年減 21.4%。

友達表示，去年終端消費市場需求相對疲弱，加上新產能陸續開出，加深供需失衡的情況，面板價格大幅下滑，衝擊獲利狀況，導致全年虧損，但公司財務結構穩健，第 4 季存貨天數 35 天，淨負債比為 17.7%，仍相對健康。