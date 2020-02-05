〈武漢肺炎疫情〉陸客明日起禁入台灣 台航空、旅遊業受衝擊

中央流行疫情指揮中心今 (5) 日宣布，明 (6) 日起全中國 (不含港澳) 列二級以上流行地區，陸客全面禁入台灣，而入境民眾若有中港澳旅遊史，需列入居家檢疫對象，至於有申請獲准自港澳返國者，須自主健康管理 14 天。法人指出，台灣航空業是否因兩岸航線大幅停班而放無薪假，正受到各界關注，可以確定的是，第一季航空業和旅遊業都將受重創。

據交通部統計，至 2 月底兩岸航班估計取消達 1200 餘班，業界憂心，若疫情未在 2 月底前控制，恐怕 3 月取消的航班數會更多，其中，星宇航已宣布 3 月 28 日前全面停飛澳門。

而旅遊業者五福 (2745-TW) 最新統計，至 3 月底共將衝擊營收約 1.33 億元，雄獅 (2731-TW) 僅統計至 2 月底已影響營收 2.6 億元，法人估，恐怕 3 月的衝擊會更大。

由於此次疫情恐未達高峰，法人預料勢必重挫第一季航空和旅遊業，而若疫情在 3 月底前未能有效控制，恐怕連第二季的營運面也將受重傷。

中央流行疫情指揮中心說明，中國新型冠狀病毒肺炎疫情近日累積確診病例數快速上升，截至昨日總病例數已超過 2 萬例，範圍涵蓋中國全部省市自治區，並陸續出現大規模社區群聚，而各大城市開始執行陸運管制並限制居民移動等介入措施，顯見中國疫情社區傳播範圍可能擴大。

因此，考量中國疫情嚴峻且與我國往來密切，明日起居住地在中國各省市的陸人暫緩入境。

指揮中心進一步說明，由於香港已發生零星未知來源的社區傳播病例，社區中恐有隱性傳播鏈發生，同時，澳門近日有博彩業員工感染，當地已發生次波感染，且與中國往來密切，因此，即日起提升香港和澳門旅遊疫情建議至第二級為警示 (Alert)。

指揮中心提醒民眾，至香港或澳門應採取加強防護措施。