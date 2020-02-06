抗疫穩經濟 中國推一波減稅降費政策

週三 (5 日) 中國國務院總理李克強表示，要求各部門與地方政府確實做好防疫相關醫療物資和生活必需品確保供應的工作，全力援助防疫和相關企業的財稅金融政策。

中國政府稅費減免追溯自 1 月 1 日起，並採取以下措施：

對生產防疫重點物資企業擴大添購產能設備允許稅前一次性扣除，全額退還這期間增值稅增量留抵稅額。

對運輸防疫重點物資和提供公共交通、生活服務、郵政快遞收入免徵增值稅。

對相關防疫藥品和醫療器械免收註冊費，擴大對藥品和疫苗研發的援助。

免徵民航企業繳納的民航發展基金。

利用專項再貸款政策，支援銀行業向重點醫療防疫物資和生活必需品生產、運輸和銷售的重點企業，包括小微企業，提供優惠利率貸款，並由國庫再給予一半的利率補貼，以確保企業貸款利率低於 1.6%。

花旗表示免徵民航企業繳納的民航發展基金，對於紓緩航空公司獲利的壓力有很大的作用，因為今年中國航空業受到肺炎疫情影響，全年獲利已不樂觀。

花旗預估若免徵的期間持續半年，預估今年上半年將為中國國航、東方航空和南方航空分別省下人民幣 5.7 億元、人民幣 5.85 億元，及人民幣 7.50 億元的資金，對於受疫情影響而運量大幅下降的航空公司來說，影響極大。

民生銀行則指出這波針對防疫推出的財政政策，對處於草創階段生技、科技研發類的企業而言，無疑是雪中送炭，因這類研發和固定資產支出都很大。銷售生物製品簡易徵收、研發費用加計扣除、公益性捐贈所得稅減免等稅收優惠政策適用於目前大多數參與對抗疫情的生技企業。