蔓延重傷經濟 KPMG：2/10能否如期開工成關鍵

武漢肺炎疫情爆發，中國預計 10 日開工，KPMG 安侯建業聯合會計師事務所副執行長游萬淵說，如果中國無法如預期在下周一復工，勢必重挫企業 2 月營收表現，並進一步對全球經濟造成影響。

游萬淵表示，武漢肺炎疫情升溫，隨著確診病例與死亡人數增加，讓中國政府被迫宣布延後開工，包括北京、上海等主要城市預計 10 日開工，疫情發源地湖北延後至 14 日開工。

隨著中國越來越多城市封城，在疫情尚未穩定情況下，中國是否如期在 10 日開工將成觀察重點，如果 10 日無法準時上工，甚至是二度停工，恐將對經濟釀成災難性衝擊。

游萬淵進一指出，如果中國能在本月 10 日如期開工，預估市場產能應不至於出現過大缺口，但要是延後開工等同宣告整個 2 月產能全面停擺、營收歸零，將對中國、甚至全球經濟造成巨大衝擊。

回顧過去 SARS、H1N1 到現在的武漢肺炎疫情，可以發現企業必須在平時建立完整的風險管理制度，透過提升風控品質提升應變能力。

他並舉例說明，武漢肺炎導致額溫槍需求量高達 200 萬支，如果一名台商平時有風控觀念平時就備貨 100 萬支，這時候只要補足 100 萬支即可；但是如果平時只有 50 萬支庫存，即便加班增加產能也難以支應供貨需求。

KPMG 認為，儘管武漢肺炎疫情蔓延，但整體來說陸企對於前景並不悲觀，有些企業甚至打算趁低點加碼投資，靜待景氣落底後反彈復甦，預估今年經濟表現可望呈現開低走高格局。