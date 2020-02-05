2020年12生肖幸運配色表－你想怎麼粉刷房間？

是的，繼 PANTONE 發表年度代表顏色之後，緊接著就是日本塗料 Nippon Paint 發布今年屬於 12 生肖的幸運年度配色。日本塗料的色彩顧問與亞洲風水師 Grand Master Phang 再度合作，匯集了 12 生肖專屬的幸運顏色建議，幫大家吸引大量財富，健康，運氣和愛情。

農曆年後為房間增添新視覺？趕快往下滑找出你的幸運色吧！

＊本篇討論 12 生肖非星座，想知道自己的生肖要看年份不是月份喔～

鼠 rat

本命年的你整體運勢並不是很好，年前要記得安太歲喔！但是，若能強化自己的心理素質勇敢面對，下半年劣勢會有迴轉的機會。

編輯解讀：黃色系搭上灰黑，能讓你在浮躁中獲得平靜，在沮喪時獲得活力，適當的搭配對於整體運勢具有安定的作用。

牛 ox

今年獲吉星高照，事業進入發展期。發展期間最注重團隊合作，工作上要放軟身段，懂得換位思考，這樣才能幫助團隊發揮能力。

編輯解讀：整體配色以柔軟為目的，相互搭配之下，眼睛看到柔軟色了心裡自然也能柔軟起來～

虎 tiger

老虎今年吉星入主，可以專注在事業發展，但是相對的也要顧好人際關係，對上司和同事避免討論私事以免捲入口舌是非。

編輯解讀：為了迎接吉星，顏色以紅色系為主，讓房間和心情一起亮起來。

兔 rabbit

年事業進入強勁發展期，事業上若能聽取各種不同的意見，許多問題就能迎刃而解。

編輯解讀：開運配色以紫色系搭黃色，讓兔兔們今年擁有強勁的色調往前衝刺！

龍 dragon

今年整體適合運勢顯示事業上適合主動開局，忌諱被動。特別要注意公文和合約細節，避免惹禍上身。

編輯解讀：房間配色來點衝突的藍色與黃對比配色，可以刺激腦部活絡，進而加強積極度。用年度經典藍搭配高明度黃，更可以在穩定中發揮創意喔！

蛇 snake

事業有貴人入主，小龍們可以在職場上大展拳腳了。但是，不可以急功近利，恃才傲物喔！

編輯解讀：有別於 2019 年的春色系，今年的小龍適合低明度的大地配色較能穩定情緒與彰顯氣度。

馬 horse

屬馬的朋友們今年是直衝太歲的一年啊！所以凡事要審時度勢，在失去運勢的環境中轉變情緒和看事情的方式，才能展現新氣象。

編輯解讀：配色用較明亮的黃色與橘紅系做搭配，加一點淡淡的粉紅，有助於提振心神，讓情緒容易轉化。

羊 goat

羊咩咩們終於來到揚眉吐氣，事業吉星高照的高峰期了！今年只要努力堅定，必有所成。

編輯解讀： 明亮的水藍與湖水藍最適合運勢強滾滾羊咩咩了，處在高峰期很有可能會被高漲的情緒淹沒掉事物的細節，高明度的藍色系搭配灰階色可以讓羊咩們冷靜下來，加強理性判斷。

猴 monkey

今年運勢得天獨厚，做起事來得心應手，進可攻退可守，因此有新想法就放手去做吧！但是，若要維持猴猴的運勢，切記不要光芒外露囉～

編輯解讀：為了不要讓光芒露太多，配色選擇綠色與灰階色，讓屬猴的朋友可以安穩平靜的衝刺。

雞 rooster

今年有福興鼎力相助，又有貴人代為出頭，整體運勢相當優良。唯有錢財危機較大，平日要節制花費，以應對突如其來的狀況。

編輯解讀：黃色系的各種色調最適合運勢優良的咕咕咕們，用黃色來彌補財運上的危機，這也是不錯的選擇喔！

狗 dog

狗狗們今年的運勢是得到天意的祝福，無論是創業還是打工都能有所成就。

編輯解讀：因為一切都是天意，就用明亮的黃色與喜氣的紅色作為色彩搭配的主色調吧！

豬 pig

人脈是小豬仔們今年的重點，多參加社交活動，提升人脈關係有助於帶旺事業運喔！

編輯解讀：因為要交朋友嘛～配色偏向明度高的色彩，粉嫩嫩的心情讓別人更好靠近。