楊舜欽：房地產落底機會低 可尋找短波買點

再見疫情擴散，民眾到底應不應該危機入市？ 遠雄集團發言人楊舜欽直言，房地產不像股市反應快速明顯，要不要接刀之前，要先判斷這把刀是不是落得下。2020 房價攀升不可與當年相比，加上房地合一稅，要等刀落的機率實在不高，畢竟當年的賣家可是後悔到現在；不如積極議價，尋找短波買點。

他分析， 相較 2003 SARS 走了十年的空頭，當時房價基期低、稅制友善以及利率好，當然有條件在 SARS 利空出盡之後投資收割，創下當年買賣移轉棟數高達 41 萬。如今想危機入市、期待接刀，寄望賣家信心不足的可能性幾乎是零，疫情觀察重點仍在於時程，影響股匯金融的程度，也許週轉不靈而落入法拍，但以目前低利環境，不至於會有大幅法拍出脫。

回歸市場，房地產短期內受疫情影響不大，一月買賣移轉棟數月減超過 30%，但這其中有年假工作天減少所致，頂多走進接待中心的人變少，去年 2019 全台建照達 14.4 萬戶，創下 24 年新高，楊舜欽認為，這部分的賣壓今年開始也會浮現，短期內有許會有相對低點。疫情也剛好考驗，去年 30 萬棟的交易量，是否真的代表盤整後回溫，還只是市場大宅變小宅衝量的假象。

另外，商用不動產店面零售租賃市場，可能就真的要面臨疫情帶來的寒冬，他直言，還是雪上加霜等級，商圈的轉移、電商的衝擊、加上消費者習慣大型百貨「一站式購物」，零善店面租售市場從 2017 年逐漸下滑，如今再碰上疫情攪局，就算發口罩讓民眾走進店面也沒有人消費力。首當其衝商圈行政區外圍巷弄，租金行情落底速度最快，真的想接刀，有營運規劃準備長約，屋主毫無招架之力。

最後楊舜欽直言，房市和疫情都在等氣溫回暖，投資客才想著危機入市，沒有投資就不需想著接刀，剛性買家還不如趁著天冷人少積極議價，也許會有短波的買方市場。