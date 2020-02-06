港人來台定居年增３成５　房仲成立港人專區服務

台灣醫療技術和健保聞名國際，相對低廉的生活物價與居住品質，也吸引不少華僑或港澳人士來台定居，香港人士來台居留和定居人數持續增加，比去年增加近 3 成 5； 因應市場需求，台灣房屋特別成立了港人置產專區，說明台灣房地買賣制度，提供港人置產的注意事項。

根據統計，2019 年全年，香港人在台居留人數達 5858 人，比 2018 年 4148 人增幅達 41.2%；而定居人數 1474 人，比上年 1090 人增加 35.2％。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，2019 全年來台的居留或定居的香港人已是 2016 年以來人數最多，台灣房屋官網在 2019 全年來自香港的瀏覽數，比上年同期增加 85％，而台灣房屋新設的桃園高鐵站服務中心和門市，也都接到不少港人來台置產需求，其中又以新北和桃園詢問度最高，且多半會優先尋找交通便利，包括機場捷運或高鐵周邊的屋件。



張旭嵐指出，持有港澳永久居留證，且無他國護照者，視同外國籍居民，無房屋轉賣年期限制，購買一般住宅購屋需先向房屋所在地的地政事務所提出購屋申請，經縣市政府許可後始可購屋，並需要有台灣身份且穩定收入的保證人，貸款成數依個人信用狀況與財力條件而定，一般會介在五到六成之間。



此外，香港和台灣在房地產制度上有些微不同，因此特地在官網上成立專區，提供香港購屋者基本資訊，並由專人專線處理購屋需求，包括台灣所有權狀標示的房屋面積以「平方公尺」為單位，網站資料多呈現「坪」數，而非香港熟悉的「平方英呎」為單位；台灣土地建物多為永久權，香港幾乎皆為地上權住宅。此外，用字遣字也有所不同，台灣所謂的公設比，廣東話則說發水率。