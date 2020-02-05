南韓推出新法規打擊囤積口罩 違反者可能面臨2年監禁

在武漢新型冠狀病毒疫情延燒期間，南韓也出現口罩短缺，促使政府今天宣布嚴厲措施，打擊囤積口罩及非法交易行為。

南韓副總理兼企劃財政部長洪楠基週三表示，政府正在採取行動，「以阻止操縱市場，特別是口罩市場」。

新的「關於禁止衛生口罩和消毒液囤積居奇行為的通告」，自今天開始實施，直到 4 月 30 日，違反者可能被判處 2 年以下有期徒刑，或 5000 萬韓元以下的罰款。

洪楠基說，若向國外發送 1000 個以上的口罩和洗手消毒液，或價值超過 200 萬韓元時，簡易通關流程將轉為正式通關流程，以提前防範口罩等防疫物品大量外流。

衛生部次長金鋼立 (Kim Gang-lip) 表示，一個由食品藥品安全部、公平貿易委員會、國家稅務局和國家警察局的 180 名官員組成的反應小組，將監視不正當交易行為。

根據社群商務平台 Tmon 的說法，在過去 1 個月中，對口罩和衛生用品的需求已大幅增加。1 月 28 日，該平台上搜索量最高的 10 個單詞，中有 6 個是與衛生相關的商品，而 1 個月之前，排名在前的主要是折扣、行動設備工具及旅遊相關內容。

首爾一家藥店員工則對《韓國先驅報》表示，由於供不應求，現在不能出售 KF94 口罩，如今很難確保口罩的庫存。

不過，口罩在防護上的有效性，受到一些專家的質疑。一些醫學專家認為，口罩的作用，在心理上可能更大過在醫學上。

紐約衛生科學與實踐學院院長 Robert Amler 表示，手術室的紙質、外科手術口罩，主要在防止自己咳嗽和排泄物進入他人體內。Amler 曾任疾病控制與預防中心首席醫療官，他認為，口罩主要不是在保護穿戴者，它們的目的是保護周圍的人。