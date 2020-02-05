美專家擔心肺炎疫情恐「流感化」

中國新型冠狀病毒肺炎疫情進入到關鍵期，由於武漢封城兩周，因此在潛伏期過後，肺炎疫情是否會出現大爆發令人關注。美國已有專家學者指出，若以傳染力來看，新型冠狀病毒肺炎傳染力越來越類似流感，擔心這波肺炎疫情恐怕難以完全停止。

新型冠狀病毒肺炎至今死亡率約為 2%，雖然遠低於 SARS，但傳染力卻更強，目前全球確診新型冠狀病毒肺炎人數已超過 2.4 萬人。

美國明尼蘇達大學傳染病研究和政策中心主任 Michael Osterholm 表示，以傳染力來說，新型冠狀病毒肺炎有朝「流感化」的趨勢。

流感疫情每年都橫掃全球，感染者數以百萬，而世界各國都早已放棄「停止」疫情再發生的可能，轉變成朝向減輕其影響的解決方法。

Osterholm 形容新型冠狀病毒肺炎就像森林中佈滿火柴，情況一觸即發。他認為中國政府最佳應對的辦法只能是減緩疫情傳播，而非阻止。

而全球各地都出現新型冠狀病毒肺炎確診個案，Osterholm 指稱，目前真正的問題在於，新型冠狀病毒肺炎是否會在中國以外的地區落地生根，而答案將會在 4～6 周後揭曉。

(圖片: AFP)

紐約時報則報導指出，醫生認為「勤洗手」和「生病不上班」比戴口罩更重要，且用錯誤方法戴口罩恐更容易染病。

若處於疫情爆發的熱區，隨時戴上口罩是合理，因為無法確定四周民眾出現咳嗽，或打噴嚏的徵狀是生病還是過敏。

但若在非疫情爆發的熱區，最重要就是勤洗手。若觸摸被病毒污染的物體表面，特別是口罩，就應該立即洗手，否則一旦受到病毒感染的手再接觸自身的臉或口鼻，就更容易得病。

WHO 官員則警告，無任何新型冠狀病毒肺炎病徵的人士戴上口罩後，往往可能減少洗手次數，這變相增加感染新型冠狀病毒肺炎的風險。