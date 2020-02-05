記憶體復甦未達預期 南韓三星去年設備投資金額縮減2兆韓元

面對商業環境的不確定性，以及半導體市場的不景氣，南韓三星電子 (005930-KR) 2019 年在執行上採取了更謹慎的策略，將設備投資金額減少 2 兆韓元 (約新台幣 503.5 億元)，且據業內人士觀察，2020 年三星電子的投資規模可能也只會與去年相當，不會出現大幅成長。

據韓媒《Business Korea》報導，三星在 1 月發布的財報顯示，去年他們在設備上的投資總額為 26.90 兆韓元，此一數字比 3 個月前宣布的投資計畫減少約 2.1 兆韓元。

在 10 月底發布的第 3 季財報中，三星預估年度施設的投資額為 29 兆韓元，由於公司在前 3 季於設施的投資為 16.8 兆韓元，因而計畫在第 4 季投資 12.2 兆韓元。

當時三星認為，雖然半導體市場不景氣，但計畫將第 4 季投資的重點，放在記憶體生產的基礎設備上，以滿足中長期需求。此外，他們還打算引進極紫外光刻 (EUV) 技術，以增強在晶圓廠的競爭力，以及升級至量子點 (Quantum Dot,QD) 顯示器的布局。

為此，它計畫光在第 4 季就在半導體方面投資 9.9 兆韓元，在顯示器方面投資 1.6 兆韓元。

但現實情況是，大型 IT 客戶對記憶體晶片的需求，並未如三星所預期的復甦，迫使三星更動了一些原本的投資計畫，中國的西安廠、華城工廠的 EUV 專用生產線，以及平澤的記憶體新廠，均延後啟用。

在這種情況下，業內觀察家預測，三星今年在半導體設施上的投資將與 2019 年類似。

一位產業分析師表示，三星半導體領域的投資，已於 2017 年達到高峰，考慮到記憶體需求自 2018 年以來就呈現低迷，三星不太可能今年擴大投資，至 30 兆韓元以上。