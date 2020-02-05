卡達2022年FIFA世界杯，規劃了世界最大漂浮酒店

卡達即將在 2022 舉辦 FIFA 世界杯，舉辦大型體育賽事對城市的經濟可能是一個福音，但通常需要大量的建設來因應從世界各地湧入的足球迷。

為了讓遠道而來足球迷能夠盡情享受世界盃足球賽，並有著賓至如歸的旅行體驗，他們正在增加酒店房客和公寓的供應數量，其中包括 140 處新物業。而 SIGGE ARKKITHDIT 和 ADMARES Group Oy 正合作設計特別的酒店，由 16 棟獨立大樓組合而成，長 72 米，寬 16 米（長 236 英尺，寬 52 英尺），每一棟大樓都擁有 101 間客房 (共 1,616 間)，一家餐廳和一個休閒吧。且酒店位於靠近國際體育場的 QETAIFAN PROJECTS 北邊沿海區域，讓來回球場參與賽事的球迷都能快速移動，也可減少交通流量爆增的可能。

為什麼會特別設計在海上的獨立建物呢？因為通常主辦國為了因應國際賽事而增設的建築與設施，在比賽結束後就會變成閒置空間。而這座酒店建在挑高 13 英尺的沿海地區，在世界盃結束後，仍可用於漲潮淹水時「臨時住宿」的需求上。

設計師在規畫酒店時遵循極簡美學主義，將溫暖的樹林和白色的牆壁混合在一起。外觀設計看起來像分層的故事，每個樓層與其他樓層略有不同。而選擇材料的依據是它們在海洋環境中的承受能力，「我們傾向於使用木材，」設計師說「在海邊的條件非常惡劣，玻璃可能因為鹽水而變得脆弱，因此我們的設計中經常使用白鋼。」酒店的建造也考慮到可持續性，每個結構都將由太陽能供電並在異地組裝，以最大程度地減少對環境的影響。