讓陽光與微風穿透住家　越南的狹長屋設計

河內是越南人口密度最高的城市之一，經常面臨到交通嚴重堵塞、空氣汙染、缺乏公共空間和綠化的問題，同時這座城市也乘載越南文化及古老傳統。ODDO 建築事務所剛完成一間為三代家庭設計的建築設計，他們希望在繁忙的城市中創造一個和諧的生活空間，同時也能改善傳統家庭的生活。這間被稱為 CH 住宅的建築長 35 公尺，寬 4.2 公尺，位於非常典型的狹長型土地。

即使居住空間狹長，仍可以分為商業區跟家庭區，客廳、圖書館、餐廳、廚房等公共空間被設置在不同的樓層，形成開放的連續空間，更容易保持家庭成員之間的溝通，儘管房子的寬度有限，但這種設計使空間適當開放，提供意想不到的寬敞感。同時設計師希望這間現代風格的住宅，能繼續維持河內古老建築的傳統精神，所以特別注重內部庭院的採光與通風設計。

要如何確保室內的自然光線跟通風？最重要的是室內空間的三個空隙，它們不僅劃分了室內空間的運用，也將自然光線帶入較低樓層的空間。

在越南的傳統觀念中，維繫家庭關係是非常重要的事情，所以三代、四代同堂生活在同一屋簷下是很常見的事情，因此這間住宅特別加強家庭成員之間的聯繫，希望為家人加深同住一起的溫暖感情。所以，孩子的臥室位於主要的公共區域上方，能隨時與樓下家庭成員聯繫。在住宅內部最安靜的空間，則是祖父母的臥室和父母的主臥室。

除了家人之間的感情維繫，設計師還將自然綠意放進這間住宅中，在室內隨處可見的植物，不僅可以增添生活情調，也帶來了良好的空氣品質。而住宅的外立面設計成雙層，由穿孔水泥磚和鋼架玻璃內層組成。雙層立面與綠色層相結合，這些穿孔水泥磚可以引入陽光，遮擋灰塵，還能讓空氣對流，為整間建築都可以自然通風。立面還設計了一個非常吸睛的大窗戶，在需要的時候提供更多的光線。

由 ODDO 建築事務所設計這棟狹長住宅，考慮到了家庭傳統、當地氣候和當代生活方式，為了創造和諧的空間，內部以白色作為主色，包含了磚與牆面，和灰色地面、木作傢俱以及綠色植栽，打造出現代風格又不失溫暖的居家環境。在現代強調功能與自然共生的建築之中，巧妙運用通風立面，打造出融合傳統精神的現代住宅。