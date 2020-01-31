確診兩例！俄羅斯限制往返中國航班 午夜起擴大邊境管制

俄羅斯政府週五 (31 日) 宣布，該國境內已通報兩起武漢肺炎確診病例，為疫情爆發以來國內首度確診，為防止疫情蔓延，俄羅斯宣布停飛部分往返中俄的航線，並從當地時間 31 日午夜起擴大中俄邊境管制。

俄羅斯副總理 Tatyana Golikova 於記者會上表示，除了俄羅斯航空公司飛往北京、上海、廣州與香港等四條航線，以及四家中國航空公司飛往莫斯科謝列梅捷沃 (Sheremetyevo) 國際機場的航線外，將停飛其他往返中國與俄羅斯的航班。

為確保國內能免受疫情影響， Golikova 先前下令自 31 日凌晨起限制中俄間的鐵路運輸，並擴大中俄邊境的管制範圍，Golikova 表示，克里姆林宮還考慮暫時禁止向中國公民發放工作簽證。

(圖：AFP)

此外，俄羅斯還計畫自中國武漢和湖北週邊地區撤離多達 641 名俄羅斯公民，返回俄羅斯的公民皆需實行 14 天隔離。

至於原訂下個月在索契舉行的經濟論壇，Golikova 表示下月會決定是否取消。

作為連接歐洲和中國間的重要交通樞紐，中國一直是俄羅斯的最大遊客來源。俄羅斯旅行社協會表示，中國團體的旅行禁令，可能導致當地旅行社在第一季損失 1 億美元。

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