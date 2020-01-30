三星2/11發表2款系列新機 最快3月上市 台供應鏈營運加溫

台灣三星今 (30) 日正式發出邀請函，預計 2 月 11 日於美國舊金山舉行「Samsung Galaxy Unpacked 2020」，市場推測，三星將發表 Galaxy S20 系列及折疊機 Galaxy Fold 2，預計 3 月中旬上市。

隨著新機亮相上市，台供應鏈營運後續有看頭，包括鏡頭廠大立光 (3008-TW)，石英元件廠晶技 (3042-TW)，散熱廠雙鴻 (3324-TW)、超眾 (6230-TW)，觸控面板廠 GIS-KY 業成 (6456-TW) 等。

三星照慣例在上半年推 Galaxy S 系列旗艦機，下半年則推 Note 系列，市場估，Galaxy S 系列今年新機未延續去年的 S10，而是命名為 Galaxy S20 ，將包括 Galaxy S20、Galaxy S20 + 及具 5G 版本的 Galaxy S20 Ultra。

規格方面，業界推估，Galaxy S20 系列可能採用高通 Snapdragon 865 及三星 Exynos 990 等 2 種處理器；相機部分，Galaxy S20 Ultra 可能配置 1 億 800 萬畫素廣角鏡頭及 4000 萬畫素視訊鏡頭。

Galaxy Fold 2 方面，市場則認為，新款折疊機將有別於第一代左右翻折，第二代將會是上下、翻蓋的折疊機種，且命名為 Galaxy Z Flip，售價可能也會比前一代低。