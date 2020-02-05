越南股市春節後大跌 與中國外貿中斷為拖累主因

對越南股市的投資人來說，鼠年的開局異常的艱困，在農曆春節後其股市的表現，幾乎和鄰近的中國一樣糟糕。

據《彭博》報導，中國新型冠狀病毒的疫情引發貿易中斷，重擊了這個東南亞國家。自 1 月 30 日以來，越南股市基準的 VN 指數已下跌超過 6%，是中國之外，全球最大的跌幅。

相較去年 11 月的高點，越南股市已經下跌 9.4%，仍然未從 2018 年初開始的熊市脫身。

越南股市已由近期高點跌約 10%(圖表取自彭博)

SSI Securities 分析師表示，越南在國際貿易上的努力，讓他們成為重要的全球價值鏈樞紐，特別在製造業領域。但如此一來，來自其他主要供應商的重大破壞，例如中國如今的情況，都可能對這裡的成長帶來巨大威脅。

新型冠狀病毒疫情在中國已經造成 490 多人死亡，在越南也出現 9 個感染病例。為防堵疫情，總理阮春福 (Nguyen Xuan Phuc) 下令凍結中國遊客簽證，暫停越南工人前往中國，並阻止越南公民跨境貿易和旅遊。

在重重限制之下，預計農業出口到中國將受到重創，此外，越南還依賴由中國進口重要產品，例如工廠的紡織產品和機械，也將因此受限。

Mekong Capital Ltd. 合夥人 Chris Freund 表示，偏低的本益比有可能帶來越南股市的成長機會，VN 指數本益比目前約為 12.8 倍，是 2017 年 8 月以來的低點，也低於近 3 年平均值 14.8。

Asia Frontier Capital 基金經理 Ruchir Desai 認為，越南股市後市取決於中國需要多久的時間控制疫情，有鑑於越南與中國的貿易及旅遊往來頻繁，目前對越南近期經濟的影響是負面的。

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