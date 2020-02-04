英國1月建築業PMI優於預期 英鎊止跌回升

IHS Markit 週二 (4 日) 公佈英國 1 月份建築業 PMI 指數報 48.4，高於市場預估值 47.1，且較 12 月份的 44.4 改善。

受惠於強生 (Boris Johnson) 在去年年底的英國大選中獲得勝利，降低了脫歐議題之不確定因素，促使英國建築業景氣回升，1 月份的 Markit 建築業 PMI 指數報 48.4，創下自去年 5 月份以來最高紀錄。

英國建築業 PMI 指數 (圖：IHS Markit)

另外，建築商對於未來景氣的樂觀情緒，亦創下自 2018 年 4 月以來最高。IHS Markit 表示，由於脫歐議題的明朗化，刺激了消費支出，並帶動了住宅需求。

受惠於建築業景氣優於預期，市場認為英國央行降息的時間點，將由先前所預估的今年 11 月份，延後至 2021 年 1 月份，並預估央行將調降利率 25 個基點。於週二 (4 日) 建築業 PMI 指數公佈後，英鎊匯價止跌回升。

英鎊匯價於建築業 PMI 公佈後止跌回升 (圖：Bloomberg)

除此之外，英國的製造業景氣於去年一整年持續低迷，但於 1 月份呈現回溫趨勢，英國於週一 (3 日) 公佈 1 月份製造業 PMI 指數終值，報 50.0，高於前值 49.8 及市場預估值。

法國農業信貸銀行分析師 Valentin Marinov 表示，雖然英鎊的賣壓暫時獲得疏緩，但即將於週三 (5 日) 公佈的 1 月份服務業 PMI 指數終值，將會影響英鎊的走勢。

另外，Rabobank 外匯策略主管 Jane Foley 亦表示，由於英國與歐盟之間的貿易協議談判，仍舊充滿不確定性，因此，預期英鎊仍將有走弱的風險。

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