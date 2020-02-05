特斯拉開年迄今股價翻倍 沙烏地主權基金偏在去年賣光持股

特斯拉 (TSLA-US) 開年不到 2 個月股價翻漲 112%，但週二 (4 日) 公布的文件顯示，沙烏地阿拉伯公共投資基金 (Saudi Arabia Public Investment Fund) 卻在去年第四季幾乎全數拋售特斯拉持股，痛失特斯拉的超大反彈。

根據 InsiderScore.com 與公開文件顯示，該基金去年拋售了 99.5% 特斯拉持股後，目前約持有 3.9 萬股。

原本在第三季底，該基金仍持有特斯拉股票 820 萬股以上，若以週二收盤價計算，這些股票價值超過 70 億美元。

週二 (4 日) 特斯拉盤中漲逾 20%，收盤收斂至 13.73%，每股自盤中突破 900 美元的水準略微降溫至 887.06 美元，但盤後續揚，暫報 904.05 美元。

在最近一次拋售前，該阿拉伯主權財富基金 2019 年初大幅削減對特斯拉股票的淨曝險，時間正落在特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 針對公司私有化一案與 SEC 達成和解之後。

近期分析師調升股票目標價以趕上現有價格，以及空頭回補的力道助長了特斯拉近期漲勢。根據 S3 Partners，自開年以來，特斯拉空軍已經虧損超過 80 億美元。

由於股價快速反彈，特斯拉市值目前已超過 1600 億美元，勝過了市值 1570 億美元的 Netflix (NFLX-US)。

特斯拉第四季全球交車量達 11.2 萬輛，可謂特斯拉有史以來最棒佳績，且遠優於華爾街預期並達到馬斯克年底目標的底標。