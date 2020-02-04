〈每日外資外匯觀點〉人行調降逆回購利率 金融市場風險情緒略回升

美國 ISM 製造業 PMI 意外強勁反彈至 50.9，重回榮枯線 50 之上，為去年七月以來新高，提振美元指數再度逼近 98，避險日圓、瑞郎及黃金等回跌；中國承諾採取更多措施控制疫情，人行周一意外宣布調降逆回購協議利率 10 個基點，向市場注入 1.2 兆人民幣的流動性，使得金融市場風險情緒略有回升。

Julius Baer 分析師 Carsten Menke 表示，看到中國採取措施支持經濟，金融市場對此反應積極，美元指數周一反彈 0.46%，加劇了金價的疲軟。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

道明證券大宗商品策略主管 Bart Melek 表示，中國採取有力的措施，以確保新型冠狀病毒得到控制，某種程度上提振了市場人氣，美元指數和股市反彈，投資者可能會會獲利了結，並適當調整部位。

國際貨幣基金組織 (IMF) 調降 2020 年全球經濟成長預期，由去年預估的 3.4% 降至 3.3%，並警告全球經濟前景依然低迷，並無出現明顯反轉跡象。

盛寶銀行大宗商品策略負責人 Ole Hansen 認為，市場擔心全球經濟放緩，雖有利黃金走勢，但短期內黃金需求可能受到損害，金價恐將受到限制。

摩根大通近期進行防禦性操作，建議做空澳幣兌日圓，認為近期在肺炎疫情和山火的影響下，澳洲央行目前對經濟成長的預期過於樂觀，存在調降 GDP 預期的風險，並預留了進一步寬鬆的空間。

摩根士丹利則新建歐元兌英鎊的空頭部位，認為英國脫歐的不確定性、財政支出擴張及企業信心的提升，這些都有利於英鎊等英國資產的表現，做空歐元兌英鎊的進場點 0.8483，目標 0.8000，停損點設在 0.8600。