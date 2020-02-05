特斯拉今年股價狂飆 馬斯克持股價值每日增加5億美元

隨著特斯拉 (TSLA-US) 股價的持續飆升，特斯拉首席執行長馬斯克 (Elon Musk) 的身價也水漲船高，一夜之間暴增 45 億美元。

馬斯克擁有該公司約 19% 的股票，即 3410 萬股，而光是今年，馬斯克的身家就增加了 170 億美元，速度超過全球任何其他億萬富翁，以此步伐計算，自今年 1 月 1 日以來，馬斯克持股價值每日約增加 5 億美元，或每小時 2000 萬美元。

根據彭博億萬富翁指數 (Bloomberg Billionaires Index) 的數據，馬斯克身價目前超過 400 億美元，雖然仍落後於亞馬遜 (AMZN-US) 創始人貝佐斯 (Jeff Bezos) 的 800 億美元，但是馬斯克財富增加的速度是正在加快；根據企業申報文件顯示，貝佐斯今年財富僅增加了 90 億美元，而比爾蓋茲 (Bill Gates) 增加了約 20 億美元。

馬斯克的財富增加速度幾乎空前。從 2017 年到 2018 年的 12 個月內，貝佐斯賺進 400 億美元的財富。但是其中三分之一以上是在短短 34 天內達成。

換句話說，馬斯克光是在 2020 年就賺進了 Marc Benioff 和 Rupert Murdoch 兩人身家的總和。他們兩人的淨資產均約為 79 億美元。

那麼，如果馬斯克要超越貝佐斯成為世界首富，特斯拉的股價須達到什麼樣的水平？

馬斯克的身價目前在全球排名約 20。要讓他超越貝佐斯的大約 1250 億美元，特斯拉的股價必須達到 3665 美元，如果真的達到這個股價，加上每年 140 億美元的獲利目標以及其他財務目標，他還可從特斯拉獲得超過 500 億美元的薪酬獎金，這將使他的淨資產總額超過 1750 億美元，讓馬斯克成為史上最有錢的人。