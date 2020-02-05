Nike率先預警：疫情延燒 短期對中國業務帶來重大影響

Nike (NKE-US) 週二 (4 日) 表示，由於新型冠狀病毒的爆發，Nike 已經關閉了在中國約一半的自營店面，同時也警告，預計此做法將對在中國的營運產生重大影響。

這次新型冠狀病毒疫情，在中國已經造成超過 2 萬人感染，死亡人數直逼 500 人，並迫使許多商店和工廠關閉，航空公司不得不取消航班。

Nike 週二 (4 日) 於美股盤後發布聲明表示，目前正與中國政府合作，優先考慮人員及合作夥伴的健康與安全，該公司同時指出，與市場上的其他商店類似，Nike 擁有的商店中大約有一半已經暫時關閉，仍營運的商店零售量低於預期。

Nike 股價週二上漲 2.13%，報 101.38 美元，但盤後一度下挫 3.3%，跌幅稍後減至 1.25%。

(圖表取自 Google)

疫情爆發半個多月以來，Nike 是首家承認在中國業務受重大影響的大型消費公司，雖然星巴克也關閉了一半的店面，蘋果也承認供應鏈受到影響，但多數大型企業均表示，現在還難以評估可能的衝擊。

Nike 新任執行長 John Donahoe 在聲明中表示，「短期內，我們預計情況將對我們在大中華區的業務產生重大影響」。但他也強調，儘管局面困難，長期來說，Nike 仍有大好機會在大中華區提供創新服務。

長期以來，中國一直是 Nike 成長最大的地區之一，去年他們在中國的營收達到 62 億; 美元，遠高於 2014 年時的 26 億美元。同時，Nike 在中國約生產公司 23% 的鞋類及 27% 的服裝。

Donahoe 指出，公司將會在 3 月份財報時，進一步說明財務狀況的最新發展。