特斯拉的這種漲法 讓華爾街回想起2017年的比特幣

特斯拉 (TSLA-US) 股價近日一路飆升，一再創下收盤新高紀錄，而近幾天來如火如荼的漲勢，也讓部分分析師將其與 2017 年比特幣的飆升，進行了比較。

特斯拉週二 (4 日) 收漲 13.73%，在過去 2 個交易日中上漲了 36%，達到 887 美元的創紀錄價格。該公司股價在過去 3 個月上漲了 180%，從 6 月 3 日收盤低點 178.97 美元起算，股價更是已上漲超過 395%。

相比之下，以科技股為主的那斯達克綜合指數表現也優於標準普爾 500 指數和道瓊工業平均指數，在過去 3 個月中上漲 12.3%，今年以來漲幅為 5.5%，自去年 6 月初以來則接近 30%。

特斯拉的巨額漲幅部分是由於分析師的看多評級以及其本身的優秀財報業績，但這也引起部分華爾街投資人的擔憂，他們擔心漲幅過高，也漲得太快。

華爾街專家 Michael Novogratz 將特斯拉的飆升與比特幣的類似拋物線走勢進行了比較。在協助創立 Fortress Investment Group 之後，Novogratz 在 2015 年離開私募股權領域，專攻數位貨幣世界。

但是他以比特幣作為對比的想法並不離譜。早在 2017 年初，比特幣就開始大漲，到 11 月就從 885 美元左右飆升至 19783 美元，漲幅高達 2100%。

當然，大家都很清楚後來情勢的發展：比特幣價格在達到頂峰後迅速下跌。

然而，從正面來看，它目前價位仍然在 9140 美元，對於那些押注全球第一數位資產會進一步上漲的人來說，差堪告慰。

Fundstrat 的知名分析師 Tom Lee 表示，特斯拉的部分漲幅可能歸因於羅素 1000 成長型基金 (RLG-US) 的投資經理人調整其投資組合，以更能符合特斯拉在該指數中的權重。

Tom Lee 在週二的研究報告中寫道：「特斯拉在羅素 1000 指數的權重約 0.7%，但其今年以來漲幅卻佔 15%。」

Tom Lee 表示：「換句話說，羅素 1000 成長型基金經理人擔心錯過的心理很可能助長了這一波驚人的漲幅。去年，特斯拉的回報率大致與市場一致，而且波動很大，因此許多經理人可能會減碼特斯拉。」

無論如何，許多市場觀察者都對現在買進特斯拉建議謹慎，目前 Google 上搜索量最大的問題之一是：「我該買進特斯拉的股票嗎？」這與比特幣時代十分類似，當時投資者也會在網路上進行類似的搜尋。