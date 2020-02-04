中國祭封城、封閉式管理後 華爾街紛下修Q1中國手機出貨量

由於中國政府為遏制新型冠狀病毒疫情，而在中國各省實施封城或封閉式管理措施，令物流受阻且商店客流驟減，華爾街調研機構們對此預計，中國 Q1 智慧手機出貨量恐將受到巨大衝擊。

《彭博社》報導，目前華爾街各大研究機構對新型冠狀病毒的 Q1 中國智慧型手機出貨影響數之降幅預期並不相同，但是確實一致認為疫情將帶來顯著衝擊。

如 Strategy Analytics 即預計，中國 Q1 智慧型手機出貨量將下降 32%，自去年同期的約 8900 萬部降至 6000 萬部；另一間調研機構 Canalys 則將今年 Q1 中國智慧型手機出貨量預期大幅下調至 4250 萬部。

橘：疫情爆發前中國 Q1 智慧型手機出貨預估 灰：疫情爆發後中國 Q1 智慧型手機出貨預估 圖片：Bloomberg

分析師指出，華爾街對中國 Q1 智慧型手機出貨量之所以會有如此大的降幅預期，主因是中國政府正嚴控各省實施封城或封閉式管理措施，要求避免公共場所人群聚集，並限制前往部分地區，而且，為了降低病毒進一步擴散的風險，中國的春節假期也已有所延長。

Canalys 移動事業部副總裁 Nicole Peng 表示：「人們返工受到限制，再加上不建議去公共場所，這正在影響零售和物流行業，將導致包裝速度減緩，出貨量下降。」

而出貨量的進一步下降，將在很大程度上取決於中國對疫情的控制進展有多快。

Strategy Analytics 研究部門主管 Linda Sui 表示，如果新型冠狀病毒疫情加劇，並給中國其他城市也帶來像武漢那樣嚴重的影響，那麼這可能導致全球經濟在 2020 年 陷入衰退。

Linda Sui 指出，在這種情況下，全球智慧手機市場受到的負面影響將會比預期嚴重得多，即便在最好的情況下，全球智慧手機市場也可能全年下滑 2%，中國可能下滑 5%。

Nicole Peng 則表示，從目前武漢疫情狀況來看，只要製造業集結地「廣東」疫情沒有擴大，那麼製造業生產狀況就仍屬可控，因為只有廣東疫情加劇的情況下，製造業生產線才預計會受到影響。

Nicole Peng 認為，如果廣東疫情出現擴大，那麼例如華為即可能面臨嚴重的斷貨風險，而蘋果 (AAPL-US) 的 iPhone 大部分在鄭州組裝，目前來看，似乎有望在延長後的春節假期結束後復工。

Nicole Peng 最後表示，任何新型冠狀病毒疫情可能影響製造業產線的狀況，都將在未來兩到三週顯現，疫情對製造業產線之衝擊，將取決於員工們能以多快的速度返工和開工。

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