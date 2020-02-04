杭州宣布封城！一文看懂受影響國際大廠有哪些？

週二 (4 日) 凌晨杭州市政府宣布「封城」，全市所有村莊、社區、單位實行封閉式管理，人員進出一律測量體溫，並出具有效證件。外來人員和車輛一律嚴控，特殊情況由管理人員做好登記備案。

同時杭州部份地區將實施「家庭進出管制」(居家隔離家庭除外)，受管制地區內的家庭每兩天可指派 1 名家庭成員外出採購生活物資等，其他人員除疫情防範工作、生病就醫等需要外「不得外出」，可說是目前最嚴格禁令。

此外，非涉及居民生活必需的公共場所一律關閉。市場、超市、藥店等場所須合理安排營業時間，定期消毒殺菌，進入人員一律測量體溫、佩戴口罩。快遞、外賣採實無接觸配送。

同時嚴禁各單位在 2 月 9 日之前要求疫情重點地區的人員返回杭州。除非經過核准同意的企業外，一律不得開 (復) 工。

杭州目前有四大國家級經濟技術開發區及一個國家高新區：

1. 杭州經濟技術開發區，重要企業：松下、九陽、西門子、東芝、摩托羅拉、娃哈哈、康師傅、百事等等。

2. 蕭山經濟技術開發區，重要企業：奇異能源、中國重汽集團、浙江融創信息等等。主要以機械製造、電子、汽車整車及重點零組件、紡織、生技等產業為主。

3. 餘杭經濟技術開發區，重要企業：瑞士諾華製藥、法國賽諾菲製藥、美國禮來製藥集團、杏輝藥業、華潤集團、旺旺等等。

4. 富陽經濟技術開發區，重要企業：萬科、富春江集團等。當中，電纜、光纜等通信器材產量約占中國 25%。

5. 杭州國家高新技術產業開發區，重要企業：諾基亞、西門子、阿爾卡特、阿里巴巴、海康威視、恒生電子集團、士蘭微、中科微電子、三星半導體（中國）研究所。

杭州地區重要企業：