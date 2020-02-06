渣打創投三大方向瞄準新創 看好台灣兩大優勢發展金融科技

渣打集團創投部門 SC Ventures 全球主管 Alex Manson 表示，渣打創投將聚焦三大重點，包括新創實驗室 (exellerator)、創投基金 (lnvestment) 與創業孵化器 (Ventures)；此外，台灣在金融科技市場擁有兩大優勢，包括人才培育與友善的法規環境。

渣打集團創投部門全球主管 Alex Manson 今 (6) 日來台舉行記者會，說明渣打創投的業務目標與重點，他指出，渣打創投目前在香港、新加坡、上海、舊金山與肯亞等地都設有創新實驗室，結合外部力量打破金融業原有界線，強化創新量能。

其次則是成立創投基金挹注新創產業，Alex 指出，渣打創投預估將在全球市場投入 1 億美元，瞄準有發展前瞻性而且與銀行有關聯的金融科技進行新創投資。

第三是透過創業孵化器投資並孵化具備新創量能、具備顛覆性的商業模式或業務專案。

Alex 同時指出，渣打創投雖尚未在台灣進行新創投資，但仍看好台灣金融科技的發展優勢，包括人才培育與法規環境。以人才培育來說，台灣積極培育區塊鏈、大數據相關人才，每年約可培育 1 萬名工程師。

在法規環境部分，台灣官方對於新創態度相對正面開放，願意透過監理沙盒模式讓新創業嚐試，像是去年金管會就發出 3 張純網銀執照，3 家純網銀也將在今年陸續開業上路。