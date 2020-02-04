武漢黑天鵝來襲 資金轉戰債券避風港 

武漢疫情蔓延，資金轉進債券避風港趨勢明顯，目前美國 10 年期公債殖利率回落至 1.58%。雖影響全球股市震盪，但美國大型企業財報消息偏多支持下，對部分企業債市有所支撐。法人分析，近期投人情緒謹慎，市場不確定性帶動股市搖晃，但全球主要央行延續寬鬆立場、通膨溫和的環境下，收益題材仍將是投資熱點，投資人不妨可以將部分資金配置於投資等級債及優質高收債。

農曆春節期間，全球金融市場波動加劇，中國 A50 期貨大跌 6.5%，西德州原油重挫 8.6%；反觀資金流入避險資產，黃金、日圓與美國十年期公債同步上漲。保德信投信表示，由於疫情主要在中國境內發展，預期對全球實體經濟影響有限，投資等級企業債券利差有望進一步收斂，對於投資等級債券有所助益。

保德信美國投資級企業債券基金經理人毛宗毅表示，有了當年 SARS 的防疫概念，加上武漢肺炎目前致死率比 SARS 低，當疫情趨緩後，市場將回歸於基本面。再則，觀察美國近來公布的經濟數據仍相當亮麗，如耐久財訂單及非國防資本財新訂單，已經連續兩個月止穩，配合去年第四季消費回溫，預期將可望支撐美國 GDP 持穩於 2.0%。另外，年節期間油價大幅滑落，因而減輕通膨壓力，加上在各國的寬鬆政策下，短期市場雖受到武漢肺炎事件會有波動，然在經濟基本面無虞下，整體經濟維持穩健成長態勢不變。

就企業財報面來說，根據 Factset 統計至 1 月 31 日，史坦普 500 企業去年第四季獲利預估值中，目前有 45% 企業公布結果，仍有近七成的企業財報優於預期。毛宗毅認為，企業財報獲利表現穩健，以及目前長天期與短天期公債呈現正利差，顯見經濟狀況仍佳，將對投資等級公司債有所助益，建議可持續加碼投資等級債，掌握資金流入及穩健收益機會。

此外，富蘭克林華美投信認為，高收益債具備息收的基本面優勢，亦可提供下檔支撐力道，也是較股票相對抗震的投資工具，資產配置上可望發揮養息的效果。

富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人張瑞明認為，美國經濟仍維持在適當成長下，企業基本面支持信用債市，金融市場位於低利率環境，眼前高收益債券相對穩健的利息保障倍數有助抵銷整體發債企業槓桿偏高的疑慮。惟風險評估上，今年美國政壇前景、美中貿易談判，以及部分意料之外的黑天鵝事件變化，可能會導致市場氣氛轉為風險趨避，故須留意高收益債市的走勢變化。

張瑞明表示，短線市場風險趨避心理雖可能壓抑信用債市表現，但美國高收益債的利差近期最高來到 403 bps(為去年震盪區間下緣)，目前暫視為正常回調，建議目前投資可著重於債息累積與較低波動部位的配置上，加上本基金約有八成配置於美國地區，著重以美國市場來發掘收益機會，有助提高殖利率的表現空間。