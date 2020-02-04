Pixel 4害的？Google承認部分硬體銷量不如預期

Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 週一 (3 日) 公布財報，雖然首次公布 Youtube 業務營收，然而其中令人擔心的是，包含 Pixel 系列等硬體以及雲端產品收入則出現疲軟，Alphabet 對此部分展望也持保留態度。

其中， Pixel 一類的硬體以及雲端產品部分最新財報收入為 52.6 億美元，相較於去年同期的 64.8 億出現疲軟，其中 Alphabet 針對硬體銷售並未明確給予前景，只提到 Pixel 3a 銷售維持正常，新機 Pixel 4 則持保留態度。

Alphabet 財測中表示，Pixel 4 將繼續以原目標做邁進，市場解析，Google 的旗艦系列未達到原先銷售預期。且從市場上也可看出 Pixel 4 手機銷售狀況，Pixel 4 受到的批評與讚美聲量為持平表現。

據市場使用分析，即使 Pixel 4 具備 90Hz OLED 螢幕以及原生 Android 系統，其不佳的人臉辨識、電池壽命差、以及手機儲存容量小的劣勢下可能為導致手機銷售未達標的原因。

此外，Pixel 4 雖然搭載雷達手勢偵測的全新技術，在印度的大市場卻無法銷售，主因於雷達手勢偵測 (Project Soli) 在印度並未獲得合格認證，預計多少影響其銷售。